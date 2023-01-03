На улице Луначарского в Екатеринбурге остановили движение трамваев из-за подозрительного рюкзака Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Луначарского остановили движение трамваев из-за бесхозного рюкзака, оставленного пассажиром. Об этом рассказал очевидец в соцсети.

«Встало движение трамваев на Луначарского в сторону улицы Ленина. Кто-то оставил рюкзак в трамвае. Ждут сотрудников правоохранительных органов. На путях стоит пожарная машина», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что на улице Фронтовых бригад в районе перекрестка с улицей Бабушкина в Екатеринбурге произошла авария, в результате автомобиль встал на трамвайные пути. Из-за этого движение трамваев оказалось парализовано.