В Екатеринбурге на улице Луначарского остановили движение трамваев из-за бесхозного рюкзака, оставленного пассажиром. Об этом рассказал очевидец в соцсети.
«Встало движение трамваев на Луначарского в сторону улицы Ленина. Кто-то оставил рюкзак в трамвае. Ждут сотрудников правоохранительных органов. На путях стоит пожарная машина», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что на улице Фронтовых бригад в районе перекрестка с улицей Бабушкина в Екатеринбурге произошла авария, в результате автомобиль встал на трамвайные пути. Из-за этого движение трамваев оказалось парализовано.
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В Екатеринбурге на улице Луначарского остановили движение трамваев из-за бесхозного рюкзака, оставленного пассажиром. Об этом рассказал очевидец в соцсети. «Встало движение трамваев на Луначарского в сторону улицы Ленина. Кто-то оставил рюкзак в трамвае. Ждут сотрудников правоохранительных органов. На путях стоит пожарная машина», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что на улице Фронтовых бригад в районе перекрестка с улицей Бабушкина в Екатеринбурге произошла авария, в результате автомобиль встал на трамвайные пути. Из-за этого движение трамваев оказалось парализовано.