29 ноября 2022

В Екатеринбурге из-за аварии на путях встали трамваи. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, гортранс, общественный транспорт, трамвай, чешский трамвай, татра т3
Авария произошла возле магазина «Окей» на Фронтовых бригад Фото:

На улице Фронтовых бригад в районе перекрестка с улицей Бабушкина в Екатеринбурге произошла авария, в результате автомобиль встал на трамвайные пути. Из-за этого движение трамваев оказалось парализовано, сообщают очевидцы в соцсетях.

«Авария с трамваем», — написал один из автомобилистов на сервисе «Яндекс. Карты». Из-за того, что машина встала на путях, движение трамваев оказалось парализовано. В диспетчерской Эльмаша не ответили на звонок корреспондента URA.RU. В ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что сообщения об аварии не поступало. «Водители договорились самостоятельно и разъехались», — отметили в Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU сообщало, что город несколько раз вставал в десятибалльные пробки. Дорожную ситуацию осложняли погодные условия.

Авария произошла в 8:42

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На улице Фронтовых бригад в районе перекрестка с улицей Бабушкина в Екатеринбурге произошла авария, в результате автомобиль встал на трамвайные пути. Из-за этого движение трамваев оказалось парализовано, сообщают очевидцы в соцсетях. «Авария с трамваем», — написал один из автомобилистов на сервисе «Яндекс. Карты». Из-за того, что машина встала на путях, движение трамваев оказалось парализовано. В диспетчерской Эльмаша не ответили на звонок корреспондента URA.RU. В ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что сообщения об аварии не поступало. «Водители договорились самостоятельно и разъехались», — отметили в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU сообщало, что город несколько раз вставал в десятибалльные пробки. Дорожную ситуацию осложняли погодные условия.
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