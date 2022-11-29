Авария произошла возле магазина «Окей» на Фронтовых бригад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На улице Фронтовых бригад в районе перекрестка с улицей Бабушкина в Екатеринбурге произошла авария, в результате автомобиль встал на трамвайные пути. Из-за этого движение трамваев оказалось парализовано, сообщают очевидцы в соцсетях.

«Авария с трамваем», — написал один из автомобилистов на сервисе «Яндекс. Карты». Из-за того, что машина встала на путях, движение трамваев оказалось парализовано. В диспетчерской Эльмаша не ответили на звонок корреспондента URA.RU. В ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что сообщения об аварии не поступало. «Водители договорились самостоятельно и разъехались», — отметили в Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU сообщало, что город несколько раз вставал в десятибалльные пробки. Дорожную ситуацию осложняли погодные условия.