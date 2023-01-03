03 января 2023

В Екатеринбурге остановились трамваи из-за ДТП. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зима, общественный транспорт, снег в городе, проспект ленина, трамвай, заснеженная улица
На проспекте Ленина остановились пять трамваев из-за ДТП Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Ленина остановилось движения трамвая из-за ДТП. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.

«На проспекте Ленина встали пять трамваев из-за ДТП. К месту аварии приехали полицейские», — рассказал читатель URA.RU.

ДТП произошло около 21:00 4 января. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что вечером 3 января в Екатеринбурге на улице Луначарского остановили движение трамваев. Кто-то из пассажиров оставил в салоне общественного транспорта рюкзак, к месту приезжали сотрудники правоохранительных органов.

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В Екатеринбурге на проспекте Ленина остановилось движения трамвая из-за ДТП. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «На проспекте Ленина встали пять трамваев из-за ДТП. К месту аварии приехали полицейские», — рассказал читатель URA.RU. ДТП произошло около 21:00 4 января. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 3 января в Екатеринбурге на улице Луначарского остановили движение трамваев. Кто-то из пассажиров оставил в салоне общественного транспорта рюкзак, к месту приезжали сотрудники правоохранительных органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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