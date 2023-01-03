В Екатеринбурге остановились трамваи из-за ДТП. Фото, видео

04 января 2023 в 22:23 Размер текста - 17 +

На проспекте Ленина остановились пять трамваев из-за ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на проспекте Ленина остановилось движения трамвая из-за ДТП. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «На проспекте Ленина встали пять трамваев из-за ДТП. К месту аварии приехали полицейские», — рассказал читатель URA.RU. ДТП произошло около 21:00 4 января. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 3 января в Екатеринбурге на улице Луначарского остановили движение трамваев. Кто-то из пассажиров оставил в салоне общественного транспорта рюкзак, к месту приезжали сотрудники правоохранительных органов. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге на проспекте Ленина остановилось движения трамвая из-за ДТП. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «На проспекте Ленина встали пять трамваев из-за ДТП. К месту аварии приехали полицейские», — рассказал читатель URA.RU. ДТП произошло около 21:00 4 января. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 3 января в Екатеринбурге на улице Луначарского остановили движение трамваев. Кто-то из пассажиров оставил в салоне общественного транспорта рюкзак, к месту приезжали сотрудники правоохранительных органов.