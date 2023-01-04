В ЯНАО жители пожаловались на антисанитарию в магазине

Житель Лабытнанги (ЯНАО) пожаловался на то, что сотрудница магазина «Пятерочка» раскладывает выпечку без перчаток и надлежащей формы. Об этом сообщается в паблике «Лабытнанги Info» «ВКонтакте».
«„Пятерочка“ по Гагарина, обращаюсь к руководству. Почему у вас в зале женщина в (розовом) хиджабе без особой формы одежды и без перчаток раскладывает выпечку. Выпечку у вас больше не беру», — говорится в сообщении.
В комментариях пользователи поддержали автора поста. «Перчатки обязательно должны быть, так как товар без упаковки», — отметила Алла Батранак. Также в соцсети нашлись те, кто стал свидетелем подобной ситуации. «Кстати, видела такое действительно. Еще упал пирожок, подняла и положила обратно. Я делала замечание», — утверждает пользователь под ником Катерина Аре.
В пресс-службу компании X5 Group, которая управляет магазинами под брендом «Пятерочка», направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгой недовольны работой сотрудников магазина «Пятерочка». Один из покупателей пожаловался на обсчет со стороны продавца.
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