В ЯНАО жители пожаловались на антисанитарию в магазине

05 января 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

В Лабытнанги пожаловались на сотрудницу магазина, которая работает без перчаток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Лабытнанги (ЯНАО) пожаловался на то, что сотрудница магазина «Пятерочка» раскладывает выпечку без перчаток и надлежащей формы. Об этом сообщается в паблике «Лабытнанги Info» «ВКонтакте». «„Пятерочка“ по Гагарина, обращаюсь к руководству. Почему у вас в зале женщина в (розовом) хиджабе без особой формы одежды и без перчаток раскладывает выпечку. Выпечку у вас больше не беру», — говорится в сообщении. В комментариях пользователи поддержали автора поста. «Перчатки обязательно должны быть, так как товар без упаковки», — отметила Алла Батранак. Также в соцсети нашлись те, кто стал свидетелем подобной ситуации. «Кстати, видела такое действительно. Еще упал пирожок, подняла и положила обратно. Я делала замечание», — утверждает пользователь под ником Катерина Аре. В пресс-службу компании X5 Group, которая управляет магазинами под брендом «Пятерочка», направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгой недовольны работой сотрудников магазина «Пятерочка». Один из покупателей пожаловался на обсчет со стороны продавца.

Житель Лабытнанги (ЯНАО) пожаловался на то, что сотрудница магазина «Пятерочка» раскладывает выпечку без перчаток и надлежащей формы. Об этом сообщается в паблике «Лабытнанги Info» «ВКонтакте». «„Пятерочка“ по Гагарина, обращаюсь к руководству. Почему у вас в зале женщина в (розовом) хиджабе без особой формы одежды и без перчаток раскладывает выпечку. Выпечку у вас больше не беру», — говорится в сообщении. В комментариях пользователи поддержали автора поста. «Перчатки обязательно должны быть, так как товар без упаковки», — отметила Алла Батранак. Также в соцсети нашлись те, кто стал свидетелем подобной ситуации. «Кстати, видела такое действительно. Еще упал пирожок, подняла и положила обратно. Я делала замечание», — утверждает пользователь под ником Катерина Аре. В пресс-службу компании X5 Group, которая управляет магазинами под брендом «Пятерочка», направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгой недовольны работой сотрудников магазина «Пятерочка». Один из покупателей пожаловался на обсчет со стороны продавца.