В Пермском крае пожарные спасли из горящей квартиры двух человек

06 января 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Красновишерске (Пермский край) пожарные спасли из горящего помещения двух человек. Возгорание произошло в квартире на втором этаже жилой пятиэтажки на улице Советская. «К месту возникновения пожара реагировали силы и средства сотой пожарно-спасательной части первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Пермскому краю (г. Красновишерск) в количестве девяти человек личного состава и трех единиц техники. При помощи спасательных устройств пожарные вывели по лестничному маршу и передали врачам скорой помощи двоих мужчин», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Приблизительная площадь пожара составила два квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. В МЧС предупреждают жителей Прикамья о риске увеличения количества пожаров в связи с наступившими морозами. В ведомстве рекомендуют не пользоваться самодельными обогревателями и удлинителями, не оставлять без присмотра печи, не размещать рядом с ними горючие материалы.

В Красновишерске (Пермский край) пожарные спасли из горящего помещения двух человек. Возгорание произошло в квартире на втором этаже жилой пятиэтажки на улице Советская. «К месту возникновения пожара реагировали силы и средства сотой пожарно-спасательной части первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Пермскому краю (г. Красновишерск) в количестве девяти человек личного состава и трех единиц техники. При помощи спасательных устройств пожарные вывели по лестничному маршу и передали врачам скорой помощи двоих мужчин», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Приблизительная площадь пожара составила два квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. В МЧС предупреждают жителей Прикамья о риске увеличения количества пожаров в связи с наступившими морозами. В ведомстве рекомендуют не пользоваться самодельными обогревателями и удлинителями, не оставлять без присмотра печи, не размещать рядом с ними горючие материалы.