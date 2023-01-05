05 января 2023
04 января 2023

В Пермском крае пожарные спасли из горящей квартиры двух человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь, тушение пожара, пожарная лестница
Пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома Фото:

В Красновишерске (Пермский край) пожарные спасли из горящего помещения двух человек. Возгорание произошло в квартире на втором этаже жилой пятиэтажки на улице Советская.

«К месту возникновения пожара реагировали силы и средства сотой пожарно-спасательной части первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Пермскому краю (г. Красновишерск) в количестве девяти человек личного состава и трех единиц техники. При помощи спасательных устройств пожарные вывели по лестничному маршу и передали врачам скорой помощи двоих мужчин», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

Приблизительная площадь пожара составила два квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. В МЧС предупреждают жителей Прикамья о риске увеличения количества пожаров в связи с наступившими морозами. В ведомстве рекомендуют не пользоваться самодельными обогревателями и удлинителями, не оставлять без присмотра печи, не размещать рядом с ними горючие материалы.

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В Красновишерске (Пермский край) пожарные спасли из горящего помещения двух человек. Возгорание произошло в квартире на втором этаже жилой пятиэтажки на улице Советская. «К месту возникновения пожара реагировали силы и средства сотой пожарно-спасательной части первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Пермскому краю (г. Красновишерск) в количестве девяти человек личного состава и трех единиц техники. При помощи спасательных устройств пожарные вывели по лестничному маршу и передали врачам скорой помощи двоих мужчин», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Приблизительная площадь пожара составила два квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. В МЧС предупреждают жителей Прикамья о риске увеличения количества пожаров в связи с наступившими морозами. В ведомстве рекомендуют не пользоваться самодельными обогревателями и удлинителями, не оставлять без присмотра печи, не размещать рядом с ними горючие материалы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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