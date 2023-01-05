Губернатор ХМАО поделилась опытом поездки на Донбасс

Губернатор Наталья Комарова во время поездки в Радужный поделилась своим опытом поездки в Макеевку с местными волонтерами. Об этом рассказали в окружном правительстве.
«Особое внимание Наталья Комарова уделила беседе с юными волонтерами, она поделилась своим опытом добровольческой деятельности в Макеевке, рассказала о знакомстве с первым иностранным участником гумкорпуса — Асукой Токуямой», — говорится в официальном telegram-канале властей.
Сами добровольцы вручили главе региона подарок — фигурку ангела как символ добра и мира. «То, что вы делаете, не имеет границ и понятно на любом языке человеку из любой страны. Все остальное нужно доказывать — иногда это легко, иногда это вообще невозможно, а то, что вы делаете — это неоспоримо», — приводят слова Комаровой в публикации.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО в начале года устроит мэрам экзамен на прочность. Во время поездок по муниципалитетам Комарова проверит социально-экономическую ситуацию в населенных пунктах и выяснит, как местные главы выполняют ее поручения.
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