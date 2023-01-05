05 января 2023
04 января 2023

Авиаперевозчик отменил рейс из Душанбе в Челябинск. Скрин

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, турбина, авиация, самолет, nord star, nordstar, нордстар, турбина самолета
Прилет рейса SZ 339 авиакомпании Somon Air Душанбе — Челябинск отменен Фото:

Авиаперевозчик Somon Air отменил рейс из Душанбе в Челябинск и обратно. Информация об этом появилась на онлайн-табло челябинского аэропорта. В пресс-службе аэропорта имени Курчатова URA.RU подчеркнули, что это решение авиакомпании.

«Прилет рейса SZ 339 авиакомпании Somon Air Душанбе — Челябинск в 17:00 отменен. Отменен также вылет рейса SZ 340 Somon Air Челябинск — Душанбе», — говорится на онлайн-табло челябинского аэропорта.

«Рейсы отменены по усмотрению авиакомпании. О причине своего решения авиаперевозчик не сообщает», — отметили URA.RU пресс-службе аэропорта.

В авиакомпании Somon Air не раскрывают причину отмены рейса

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Авиаперевозчик Somon Air отменил рейс из Душанбе в Челябинск и обратно. Информация об этом появилась на онлайн-табло челябинского аэропорта. В пресс-службе аэропорта имени Курчатова URA.RU подчеркнули, что это решение авиакомпании. «Прилет рейса SZ 339 авиакомпании Somon Air Душанбе — Челябинск в 17:00 отменен. Отменен также вылет рейса SZ 340 Somon Air Челябинск — Душанбе», — говорится на онлайн-табло челябинского аэропорта. «Рейсы отменены по усмотрению авиакомпании. О причине своего решения авиаперевозчик не сообщает», — отметили URA.RU пресс-службе аэропорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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