Прилет рейса SZ 339 авиакомпании Somon Air Душанбе — Челябинск отменен Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Авиаперевозчик Somon Air отменил рейс из Душанбе в Челябинск и обратно. Информация об этом появилась на онлайн-табло челябинского аэропорта. В пресс-службе аэропорта имени Курчатова URA.RU подчеркнули, что это решение авиакомпании.

«Прилет рейса SZ 339 авиакомпании Somon Air Душанбе — Челябинск в 17:00 отменен. Отменен также вылет рейса SZ 340 Somon Air Челябинск — Душанбе», — говорится на онлайн-табло челябинского аэропорта.

«Рейсы отменены по усмотрению авиакомпании. О причине своего решения авиаперевозчик не сообщает», — отметили URA.RU пресс-службе аэропорта.