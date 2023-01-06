Губернатор Текслер с женой и сыном побывали на рождественской елке в Челябинске

В рамках Рождественских елок губернатора подводятся итого конкурса творческих работ «Рождественская сказка» для детей от 7 до 13 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе со своей семьей посетил спектакль «Волшебник Изумрудного города», который дал старт Рождественским елкам главы региона. Об этом пишут официальные источники и соцсети.

«Я рад видеть каждого из вас на главной Рождественской елке Челябинской области. Рождество — это особый праздник, когда каждый из нас ждет исполнения желаний. Он наполняет нас надеждой и верой в чудо. Дорогие друзья, желаю счастья, здоровья, благополучия, всего вам самого наилучшего, счастливого Рождества!» — приводит слова Алексея Текслера telegram-канал «ПУЛ № 74».

Также глава региона и митрополит Челябинский и Миасский Алексий наградили победителей регионального открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка». Конкурс стал традиционным, его участники — ребята с 7 до 13 лет создавали работы на тему Рождества.

В этом году гостями Рождественской елки стали дети из малообеспеченных семей, домов-интернатов, учащиеся православной гимназии, дети-инвалиды, дети-сироты, одаренные дети, победители творческого конкурса «Рождественская сказка», дети военнослужащих, а также дети с нарушением зрения, для них организовали тифлокомментирование программы — словесное пояснение происходящего для незрячих и слабовидящих людей.

Текслер уже поздравил жителей Южного Урала с Рождеством в своем официальном telegram-канале. Он пожелал жителям области благополучия, мира и согласия.