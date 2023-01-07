Дом с бассейном сдают за 45 тысяч рублей в сутки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дом с теплым бассейном в Перми можно снять за 45 тысяч рублей в сутки. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«В этом элитном коттедже с теплым семиметровым бассейном гостевой комплекс „Гулливер“ воплотил все желания наших дорогих гостей. Адрес — город Пермь, ул. Брызгалова, 14 р-н Мотовилихинский. Дом — 480 квадратных метров на участке в 12 соток. Цена — от 45 000 рублей за сутки», — указано в объявлении.

Банкетный зал рассчитан на 90 человек. Он укомплектован сценой для проведения шоу-программ, необходимой аппаратурой, большим телевизором и кондиционером. По словам владельцев, здесь имеется зона отдыха с диванами, кухней и русской баней. Коттедж укомплектован 30 спальными местами, имеет шесть отдельных спален. Три из них — с душевыми и панорамными окнами с видом на лес и светящийся в ночи бассейн.

О том, какую элитную недвижимость пермяки не смогли продать за год, URA.RU писало ранее. Квартиры с отдельными лифтом и дачи с вертолетными площадками все еще ждут своего покупателя.

Корреспонденты агентства сообщали также, что в Орджоникидзевском районе Перми сдают в аренду двухуровневую квартиру за 220 тысяч рублей в месяц. Владелец пояснял, что в квартире имеются четыре комнаты и выполнен дизайнерский ремонт.