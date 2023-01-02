В центре Перми сдают квартиру за 125 тысяч рублей в месяц с комиссией 50%. Фото

03 января 2023 в 01:22 Размер текста - 17 +

Новым жильцам придется оплатить стоимость квартиры и комиссию, а также внести 100% залога Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новым жильцам трехкомнатной квартиры в центре Перми придется оплатит полную стоимость жилья за месяц, комиссию в размере 50%, а также им необходимо внести залог. Это объявление опубликовано на сайте Avito. «Сдается квартира европейского уровня на ул. Революции, 21В в р-н Свердловский. Стоимость 125 000 рублей в месяц. Залог 125 000 рублей, комиссия 62 500 рублей», — указано в сообщении. Объявление опубликовано агентством «Эксклюзив». В числе преимуществ перечислены: зона ресепшен, улучшенная планировка — кухня, гостиная, отдельная спальня и комната свободного назначения. В квартире имеются два санузла, гардероб, три телевизора, кондиционер, водонагреватель, и прочая бытовая техника. В стоимость аренды включены счетчики и интернет. Общая жилплощадь 70 квадратных метров. О том, что в Орджоникидзевском районе Перми сдают в аренду двухуровневую квартиру за 220 тысяч рублей в месяц, URA.RU писало ранее. В сообщении было указано, что пентхаус размещен на 25-26 этажах в монолитном доме бизнec-клacca. В квартире выполнен дизайнерский ремонт Фото: сайт Avito

Новым жильцам трехкомнатной квартиры в центре Перми придется оплатит полную стоимость жилья за месяц, комиссию в размере 50%, а также им необходимо внести залог. Это объявление опубликовано на сайте Avito. «Сдается квартира европейского уровня на ул. Революции, 21В в р-н Свердловский. Стоимость 125 000 рублей в месяц. Залог 125 000 рублей, комиссия 62 500 рублей», — указано в сообщении. Объявление опубликовано агентством «Эксклюзив». В числе преимуществ перечислены: зона ресепшен, улучшенная планировка — кухня, гостиная, отдельная спальня и комната свободного назначения. В квартире имеются два санузла, гардероб, три телевизора, кондиционер, водонагреватель, и прочая бытовая техника. В стоимость аренды включены счетчики и интернет. Общая жилплощадь 70 квадратных метров. О том, что в Орджоникидзевском районе Перми сдают в аренду двухуровневую квартиру за 220 тысяч рублей в месяц, URA.RU писало ранее. В сообщении было указано, что пентхаус размещен на 25-26 этажах в монолитном доме бизнec-клacca.