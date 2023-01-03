Пермяки за год не смогли продать элитную недвижимость. Фото

В течение 2022 года на популярных сайтах по продаже недвижимости можно было найти объявления о продаже элитных квартир и особняков, расположенных в Перми. Их владельцы предлагали покупателям стать обладателями не только шикарных гостиных и просторных бассейнов, но и получить возможность иметь собственное озеро. URA.RU ознакомилось с объявлениями, и узнало, какие из них продолжают оставаться актуальными и в 2023 году.
6-комнатный пентхаус с прозрачным куполом
Из панорамных окон пентхауса на последних этажах дома открывается потрясающий вид на город
Шестикомнатный пентхаус в доме по улице Луначарского, 32А смело можно отнести к элитной недвижимости. Двухуровневая квартира занимает 17-18 этажи и имеет прозрачный купол с системой автоматических жалюзи. Помимо «шикарного вида на город» покупателю предлагается авторский ремонт, собственный лифт, зона барбекю, веранда и летний сад. С мая 2022 года квартира подешевела на 6,3 млн рублей и теперь предлагается к продаже за 73,2 млн рублей, указано на сайте Avito.
Квартира в клубном доме с подземным паркингом
Покупателю просторной квартиры в доме на Петропавловкой, 41 придется отдать 45 млн рублей, чтобы стать новым владельцем элитной недвижимости. Площадь одной только гостиной в квартире составляет 86 квадратных метров, а в отделке и обстановке помещений «использованы только качественные и дорогие решения». В объявлении, размещенном на сайте Avito говорится, что в указанную стоимость жилья входят и два машиноместа в подземном паркинге.
Коттедж без отделки за 80 млн рублей в элитном поселке
Коттедж укрывают раскидистые сосны
Скрин сайта Avito
В элитном поселке Сосновый бор продается коттедж общей площадью свыше 1000 квадратных метров. Продавец недвижимости — АН «Перспектива». На сайте компании указано, что три этажа здания вместили в себя «все необходимые для комфортной жизни помещения». Также в коттедже, стоимостью 80 млн рублей, есть комната для персонала, кинотеатр, зона СПА с бассейном и гараж на два автомобиля. Объект предлагается покупателю без чистовой отделки.
Дом с бассейном, хамамом и люстрами Swarovski
Элитный коттедж с просторным бассейном продолжает искать свого покупателя
Скрин сайта Avito
В числе дорогих объектов, который за 2022 года так и не нашел своего покупателя — коттедж, расположенный в микрорайоне Верхняя Курья. Элитная недвижимость, в которое есть бассейн, хамам и люстры Swarovski, до сих пор можно встретить на сайте Avito. Примечательно, что с июня стоимость дома выросла на 5 млн рублей, и теперь он продается за 80 млн рублей.
Супердача со своим озером и вертолетной площадкой
Стоимость дачного комплекса, расположенного недалеко от пермского аэропорта, осталась неизменной с мая 2022 года. Объект предлагается на сайте Avito по цене 135 млн рублей. На участке 1,75 гектара расположились два деревянных дома и баня. Среди преимуществ комплекса продавец указал наличие собственного озера и вертолетной площадки.
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В течение 2022 года на популярных сайтах по продаже недвижимости можно было найти объявления о продаже элитных квартир и особняков, расположенных в Перми. Их владельцы предлагали покупателям стать обладателями не только шикарных гостиных и просторных бассейнов, но и получить возможность иметь собственное озеро. URA.RU ознакомилось с объявлениями, и узнало, какие из них продолжают оставаться актуальными и в 2023 году. 6-комнатный пентхаус с прозрачным куполом Шестикомнатный пентхаус в доме по улице Луначарского, 32А смело можно отнести к элитной недвижимости. Двухуровневая квартира занимает 17-18 этажи и имеет прозрачный купол с системой автоматических жалюзи. Помимо «шикарного вида на город» покупателю предлагается авторский ремонт, собственный лифт, зона барбекю, веранда и летний сад. С мая 2022 года квартира подешевела на 6,3 млн рублей и теперь предлагается к продаже за 73,2 млн рублей, указано на сайте Avito. Квартира в клубном доме с подземным паркингом Покупателю просторной квартиры в доме на Петропавловкой, 41 придется отдать 45 млн рублей, чтобы стать новым владельцем элитной недвижимости. Площадь одной только гостиной в квартире составляет 86 квадратных метров, а в отделке и обстановке помещений «использованы только качественные и дорогие решения». В объявлении, размещенном на сайте Avito говорится, что в указанную стоимость жилья входят и два машиноместа в подземном паркинге. Коттедж без отделки за 80 млн рублей в элитном поселке В элитном поселке Сосновый бор продается коттедж общей площадью свыше 1000 квадратных метров. Продавец недвижимости — АН «Перспектива». На сайте компании указано, что три этажа здания вместили в себя «все необходимые для комфортной жизни помещения». Также в коттедже, стоимостью 80 млн рублей, есть комната для персонала, кинотеатр, зона СПА с бассейном и гараж на два автомобиля. Объект предлагается покупателю без чистовой отделки. Дом с бассейном, хамамом и люстрами Swarovski В числе дорогих объектов, который за 2022 года так и не нашел своего покупателя — коттедж, расположенный в микрорайоне Верхняя Курья. Элитная недвижимость, в которое есть бассейн, хамам и люстры Swarovski, до сих пор можно встретить на сайте Avito. Примечательно, что с июня стоимость дома выросла на 5 млн рублей, и теперь он продается за 80 млн рублей. Супердача со своим озером и вертолетной площадкой Стоимость дачного комплекса, расположенного недалеко от пермского аэропорта, осталась неизменной с мая 2022 года. Объект предлагается на сайте Avito по цене 135 млн рублей. На участке 1,75 гектара расположились два деревянных дома и баня. Среди преимуществ комплекса продавец указал наличие собственного озера и вертолетной площадки.