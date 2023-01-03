Пермяки за год не смогли продать элитную недвижимость. Фото

Квартиры с собственным лифтом и дачи с вертолетной площадкой ждут своего покупателя

04 января 2023 в 21:39 Размер текста - 17 +

Объекты недвидимости, стоимостью десятки миллионов рублей, остались на проданными Фото: Александр Елизаров © URA.RU В течение 2022 года на популярных сайтах по продаже недвижимости можно было найти объявления о продаже элитных квартир и особняков, расположенных в Перми. Их владельцы предлагали покупателям стать обладателями не только шикарных гостиных и просторных бассейнов, но и получить возможность иметь собственное озеро. URA.RU ознакомилось с объявлениями, и узнало, какие из них продолжают оставаться актуальными и в 2023 году. 6-комнатный пентхаус с прозрачным куполом Из панорамных окон пентхауса на последних этажах дома открывается потрясающий вид на город Скрин сайта Avito Новость по теме Риелтор назвала главное требование пермяков при покупке элитных квартир Шестикомнатный пентхаус в доме по улице Луначарского, 32А смело можно отнести к элитной недвижимости. Двухуровневая квартира занимает 17-18 этажи и имеет прозрачный купол с системой автоматических жалюзи. Помимо «шикарного вида на город» покупателю предлагается авторский ремонт, собственный лифт, зона барбекю, веранда и летний сад. С мая 2022 года квартира подешевела на 6,3 млн рублей и теперь предлагается к продаже за 73,2 млн рублей, указано на сайте Avito. Квартира в клубном доме с подземным паркингом Покупателю просторной квартиры в доме на Петропавловкой, 41 придется отдать 45 млн рублей, чтобы стать новым владельцем элитной недвижимости. Площадь одной только гостиной в квартире составляет 86 квадратных метров, а в отделке и обстановке помещений «использованы только качественные и дорогие решения». В объявлении, размещенном на сайте Avito говорится, что в указанную стоимость жилья входят и два машиноместа в подземном паркинге. Коттедж без отделки за 80 млн рублей в элитном поселке Коттедж укрывают раскидистые сосны Скрин сайта Avito В элитном поселке Сосновый бор продается коттедж общей площадью свыше 1000 квадратных метров. Продавец недвижимости — АН «Перспектива». На сайте компании указано, что три этажа здания вместили в себя «все необходимые для комфортной жизни помещения». Также в коттедже, стоимостью 80 млн рублей, есть комната для персонала, кинотеатр, зона СПА с бассейном и гараж на два автомобиля. Объект предлагается покупателю без чистовой отделки. Дом с бассейном, хамамом и люстрами Swarovski Элитный коттедж с просторным бассейном продолжает искать свого покупателя Скрин сайта Avito В числе дорогих объектов, который за 2022 года так и не нашел своего покупателя — коттедж, расположенный в микрорайоне Верхняя Курья. Элитная недвижимость, в которое есть бассейн, хамам и люстры Swarovski, до сих пор можно встретить на сайте Avito. Примечательно, что с июня стоимость дома выросла на 5 млн рублей, и теперь он продается за 80 млн рублей. Супердача со своим озером и вертолетной площадкой Стоимость дачного комплекса, расположенного недалеко от пермского аэропорта, осталась неизменной с мая 2022 года. Объект предлагается на сайте Avito по цене 135 млн рублей. На участке 1,75 гектара расположились два деревянных дома и баня. Среди преимуществ комплекса продавец указал наличие собственного озера и вертолетной площадки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В течение 2022 года на популярных сайтах по продаже недвижимости можно было найти объявления о продаже элитных квартир и особняков, расположенных в Перми. Их владельцы предлагали покупателям стать обладателями не только шикарных гостиных и просторных бассейнов, но и получить возможность иметь собственное озеро. URA.RU ознакомилось с объявлениями, и узнало, какие из них продолжают оставаться актуальными и в 2023 году. 6-комнатный пентхаус с прозрачным куполом Шестикомнатный пентхаус в доме по улице Луначарского, 32А смело можно отнести к элитной недвижимости. Двухуровневая квартира занимает 17-18 этажи и имеет прозрачный купол с системой автоматических жалюзи. Помимо «шикарного вида на город» покупателю предлагается авторский ремонт, собственный лифт, зона барбекю, веранда и летний сад. С мая 2022 года квартира подешевела на 6,3 млн рублей и теперь предлагается к продаже за 73,2 млн рублей, указано на сайте Avito. Квартира в клубном доме с подземным паркингом Покупателю просторной квартиры в доме на Петропавловкой, 41 придется отдать 45 млн рублей, чтобы стать новым владельцем элитной недвижимости. Площадь одной только гостиной в квартире составляет 86 квадратных метров, а в отделке и обстановке помещений «использованы только качественные и дорогие решения». В объявлении, размещенном на сайте Avito говорится, что в указанную стоимость жилья входят и два машиноместа в подземном паркинге. Коттедж без отделки за 80 млн рублей в элитном поселке В элитном поселке Сосновый бор продается коттедж общей площадью свыше 1000 квадратных метров. Продавец недвижимости — АН «Перспектива». На сайте компании указано, что три этажа здания вместили в себя «все необходимые для комфортной жизни помещения». Также в коттедже, стоимостью 80 млн рублей, есть комната для персонала, кинотеатр, зона СПА с бассейном и гараж на два автомобиля. Объект предлагается покупателю без чистовой отделки. Дом с бассейном, хамамом и люстрами Swarovski В числе дорогих объектов, который за 2022 года так и не нашел своего покупателя — коттедж, расположенный в микрорайоне Верхняя Курья. Элитная недвижимость, в которое есть бассейн, хамам и люстры Swarovski, до сих пор можно встретить на сайте Avito. Примечательно, что с июня стоимость дома выросла на 5 млн рублей, и теперь он продается за 80 млн рублей. Супердача со своим озером и вертолетной площадкой Стоимость дачного комплекса, расположенного недалеко от пермского аэропорта, осталась неизменной с мая 2022 года. Объект предлагается на сайте Avito по цене 135 млн рублей. На участке 1,75 гектара расположились два деревянных дома и баня. Среди преимуществ комплекса продавец указал наличие собственного озера и вертолетной площадки.