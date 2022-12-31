В ХМАО произошел пожар в цеху изготовления пластиковых окон

01 января 2023 в 06:36 Размер текста - 17 +

В Сургуте пожарные тушили цех по производству пластиковых окон (фото из архива) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) произошло возгорание в цеху компании по изготовлению пластиковых окон «Промсиб» по улице Аэрофлотской. Об этом сообщила пресс-служба окружного ГУ МЧС. «31 декабря 2022 года в 21:53 поступило сообщение о возгорании цеха на ул. Аэрофлотская. Возгорание локализовано в 22:01, открытое горение было ликвидировано в 22:03», — сообщает пресс-служба ведомства на сайте. В ликвидации пожара было задействовано 24 человека личного состава и 5 единиц специальной техники. Пострадавших нет, причины пожара выясняются. Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийске пожарные около двух часов боролись с огнем на складе. В ликвидации происшествия принимало участие 27 человек.

В Сургуте (ХМАО) произошло возгорание в цеху компании по изготовлению пластиковых окон «Промсиб» по улице Аэрофлотской. Об этом сообщила пресс-служба окружного ГУ МЧС. «31 декабря 2022 года в 21:53 поступило сообщение о возгорании цеха на ул. Аэрофлотская. Возгорание локализовано в 22:01, открытое горение было ликвидировано в 22:03», — сообщает пресс-служба ведомства на сайте. В ликвидации пожара было задействовано 24 человека личного состава и 5 единиц специальной техники. Пострадавших нет, причины пожара выясняются. Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийске пожарные около двух часов боролись с огнем на складе. В ликвидации происшествия принимало участие 27 человек.