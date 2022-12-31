31 декабря 2022
30 декабря 2022

В ХМАО произошел пожар в цеху изготовления пластиковых окон

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа сотрудников мчс и пожарных. Москва, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, огнеборцы
В Сургуте пожарные тушили цех по производству пластиковых окон (фото из архива) Фото:

В Сургуте (ХМАО) произошло возгорание в цеху компании по изготовлению пластиковых окон «Промсиб» по улице Аэрофлотской. Об этом сообщила пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«31 декабря 2022 года в 21:53 поступило сообщение о возгорании цеха на ул. Аэрофлотская. Возгорание локализовано в 22:01, открытое горение было ликвидировано в 22:03», — сообщает пресс-служба ведомства на сайте.

В ликвидации пожара было задействовано 24 человека личного состава и 5 единиц специальной техники. Пострадавших нет, причины пожара выясняются.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийске пожарные около двух часов боролись с огнем на складе. В ликвидации происшествия принимало участие 27 человек.

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В Сургуте (ХМАО) произошло возгорание в цеху компании по изготовлению пластиковых окон «Промсиб» по улице Аэрофлотской. Об этом сообщила пресс-служба окружного ГУ МЧС. «31 декабря 2022 года в 21:53 поступило сообщение о возгорании цеха на ул. Аэрофлотская. Возгорание локализовано в 22:01, открытое горение было ликвидировано в 22:03», — сообщает пресс-служба ведомства на сайте. В ликвидации пожара было задействовано 24 человека личного состава и 5 единиц специальной техники. Пострадавших нет, причины пожара выясняются. Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийске пожарные около двух часов боролись с огнем на складе. В ликвидации происшествия принимало участие 27 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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