В ХМАО произошел пожар в цеху изготовления пластиковых окон

В Сургуте (ХМАО) произошло возгорание в цеху компании по изготовлению пластиковых окон «Промсиб» по улице Аэрофлотской. Об этом сообщила пресс-служба окружного ГУ МЧС.
«31 декабря 2022 года в 21:53 поступило сообщение о возгорании цеха на ул. Аэрофлотская. Возгорание локализовано в 22:01, открытое горение было ликвидировано в 22:03», — сообщает пресс-служба ведомства на сайте.
В ликвидации пожара было задействовано 24 человека личного состава и 5 единиц специальной техники. Пострадавших нет, причины пожара выясняются.
Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийске пожарные около двух часов боролись с огнем на складе. В ликвидации происшествия принимало участие 27 человек.
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