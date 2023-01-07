07 января 2023
06 января 2023
05 января 2023

В ЯНАО задержали рейсы в Москву и Петербург. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде задерживается отправка авиарейсов на Москву и Санкт-Петербург Фото:

Из аэропорта Салехарда (ЯНАО) задерживают вылет самолетов в Москву и Санкт-Петербург. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэропорта окружной столицы.

«Задержан рейс Салехард — Москва (Домодедово), вылет в 17:40. Задержан рейс Салехард — Санкт-Петербург (Пулково), вылет в 18:50», — следует из информации на онлайн-табло.

Также задерживается прибытие самолета из Санкт-Петербурга, который должен был приземлиться в 17:20. Остальные рейсы должны отправиться по расписанию.

Ранее URA.RU рассказало, что 7 января в аэропорту Нового Уренгоя был задержан авиарейс в Москву. Самолет был задержан на несколько часов.

Фото:

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Из аэропорта Салехарда (ЯНАО) задерживают вылет самолетов в Москву и Санкт-Петербург. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэропорта окружной столицы. «Задержан рейс Салехард — Москва (Домодедово), вылет в 17:40. Задержан рейс Салехард — Санкт-Петербург (Пулково), вылет в 18:50», — следует из информации на онлайн-табло. Также задерживается прибытие самолета из Санкт-Петербурга, который должен был приземлиться в 17:20. Остальные рейсы должны отправиться по расписанию. Ранее URA.RU рассказало, что 7 января в аэропорту Нового Уренгоя был задержан авиарейс в Москву. Самолет был задержан на несколько часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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