В Салехарде задерживается отправка авиарейсов на Москву и Санкт-Петербург
Из аэропорта Салехарда (ЯНАО) задерживают вылет самолетов в Москву и Санкт-Петербург. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэропорта окружной столицы.
«Задержан рейс Салехард — Москва (Домодедово), вылет в 17:40. Задержан рейс Салехард — Санкт-Петербург (Пулково), вылет в 18:50», — следует из информации на онлайн-табло.
Также задерживается прибытие самолета из Санкт-Петербурга, который должен был приземлиться в 17:20. Остальные рейсы должны отправиться по расписанию.
Ранее URA.RU рассказало, что 7 января в аэропорту Нового Уренгоя был задержан авиарейс в Москву. Самолет был задержан на несколько часов.
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