Мэрия Перми объявила о наборе управленцев

Администрация Перми проведет конкурс на включение в кадровый резерв руководителей

09 января 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Пермская мэрия набирает в резерв молодых руководителей с опытом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Администрация Перми сообщила о проведении в январе двухэтапного конкурса на включение в резерв кадров на руководящие должности. Объявление появилось на сайте мэрии. «Администрация города Перми объявляет конкурс на включение в резерв управленческих кадров. Участвовать в конкурсе на включение в резерв могут молодые, активные, перспективные руководители», — сообщается в объявлении. Поиск ведется на должности руководителей департаментов, администраций районов, муниципальных учреждений. Документы принимаются до 25 января. К участию приглашаются молодые опытные руководители с высшим образованием, отвечающие требованиям законодательства о муниципальной службе. Конкурс проводится в два этапа: отбор документов и оценка комиссией на собеседовании. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае пройдет конкурс по выбору главы города Березники. Кандидатов на этот пост определят 8 февраля.

Администрация Перми сообщила о проведении в январе двухэтапного конкурса на включение в резерв кадров на руководящие должности. Объявление появилось на сайте мэрии. «Администрация города Перми объявляет конкурс на включение в резерв управленческих кадров. Участвовать в конкурсе на включение в резерв могут молодые, активные, перспективные руководители», — сообщается в объявлении. Поиск ведется на должности руководителей департаментов, администраций районов, муниципальных учреждений. Документы принимаются до 25 января. К участию приглашаются молодые опытные руководители с высшим образованием, отвечающие требованиям законодательства о муниципальной службе. Конкурс проводится в два этапа: отбор документов и оценка комиссией на собеседовании. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае пройдет конкурс по выбору главы города Березники. Кандидатов на этот пост определят 8 февраля.