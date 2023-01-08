08 января 2023
07 января 2023

Мэрия Перми объявила о наборе управленцев

Администрация Перми проведет конкурс на включение в кадровый резерв руководителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Министерский портфель. Москва, портфель, министр, портфель министра
Пермская мэрия набирает в резерв молодых руководителей с опытом Фото:

Администрация Перми сообщила о проведении в январе двухэтапного конкурса на включение в резерв кадров на руководящие должности. Объявление появилось на сайте мэрии.

«Администрация города Перми объявляет конкурс на включение в резерв управленческих кадров. Участвовать в конкурсе на включение в резерв могут молодые, активные, перспективные руководители», — сообщается в объявлении. Поиск ведется на должности руководителей департаментов, администраций районов, муниципальных учреждений. Документы принимаются до 25 января.

К участию приглашаются молодые опытные руководители с высшим образованием, отвечающие требованиям законодательства о муниципальной службе. Конкурс проводится в два этапа: отбор документов и оценка комиссией на собеседовании.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае пройдет конкурс по выбору главы города Березники. Кандидатов на этот пост определят 8 февраля.

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Администрация Перми сообщила о проведении в январе двухэтапного конкурса на включение в резерв кадров на руководящие должности. Объявление появилось на сайте мэрии. «Администрация города Перми объявляет конкурс на включение в резерв управленческих кадров. Участвовать в конкурсе на включение в резерв могут молодые, активные, перспективные руководители», — сообщается в объявлении. Поиск ведется на должности руководителей департаментов, администраций районов, муниципальных учреждений. Документы принимаются до 25 января. К участию приглашаются молодые опытные руководители с высшим образованием, отвечающие требованиям законодательства о муниципальной службе. Конкурс проводится в два этапа: отбор документов и оценка комиссией на собеседовании. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае пройдет конкурс по выбору главы города Березники. Кандидатов на этот пост определят 8 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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