Предприятие пермской мэрии планирует закупить партию VIP-гробов

В списке наименований — гробы моделей VIP и люксового классов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги», учредителем которого является мэрия Перми, ищет подрядчика на поставку партии элитных гробов. Речь идет о закупке товара на сумму около миллиона рублей, сообщается в техзадании, опубликованном на сайте городской администрации.

«Поставка VIP-гробов лакированных, однокрышечных и двухкрышечных. Количество товара — 25 штук. Принимаются заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. Участниками могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства», — сообщается в техническом задании.

Среди наименований указаны гробы моделей VIP и люксового классов. Цвет товара определяется по заявке заказчика в пределах вариантов белый, орех, темный орех и дуб. Материал — сосна, покрытая лаком, ткань — атласный сатин. Ручки элитных гробов должны иметь цвет золота и выдерживать нагрузку не менее 60 килограммов каждая.

Пермское МУП «Ритуальные услуги» находится в собственности городской администрации и занимается организацией похорон и оказанием сопутствующих услуг. Как сообщается в сервисе СБИС, в 2021 году предприятие получило чистую прибыль в 7,1 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что ПМУП «Ритуальные услуги» закупает сотни ритуальных венков. Также предприятие объявило конкурс на оказание услуг по переноске гробов с умершими.