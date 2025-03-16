16 марта 2025

В Перми установили первые балки путепровода на улице Карпинского. Видео

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На улице Карпинского установили четыре мостовые балки из 92
На улице Карпинского установили четыре мостовые балки из 92 Фото:

На улице Карпинского в Перми приступили к монтажу первых мостовых балок. Об этом сообщил в своем telegram-канале советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.

«Историческое событие на стройплощадке путепровода на Карпинского. Строители приступили к монтажу балок. В субботу были установлены первые четыре балки, всего уложат 92 (по 23 штуки на каждые четыре пролета). Длина каждой балки составляет 24 метра, а масса — около 40 тонн», — написал Черепанов.

Балки позволяют регулировать изгиб и высоту моста, а также несут значительную часть нагрузки на себе. Конструкции привезли в Пермь из Благовещенска.

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На улице Карпинского в Перми приступили к монтажу первых мостовых балок. Об этом сообщил в своем telegram-канале советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов. «Историческое событие на стройплощадке путепровода на Карпинского. Строители приступили к монтажу балок. В субботу были установлены первые четыре балки, всего уложат 92 (по 23 штуки на каждые четыре пролета). Длина каждой балки составляет 24 метра, а масса — около 40 тонн», — написал Черепанов. Балки позволяют регулировать изгиб и высоту моста, а также несут значительную часть нагрузки на себе. Конструкции привезли в Пермь из Благовещенска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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