На улице Карпинского в Перми приступили к монтажу первых мостовых балок. Об этом сообщил в своем telegram-канале советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.
«Историческое событие на стройплощадке путепровода на Карпинского. Строители приступили к монтажу балок. В субботу были установлены первые четыре балки, всего уложат 92 (по 23 штуки на каждые четыре пролета). Длина каждой балки составляет 24 метра, а масса — около 40 тонн», — написал Черепанов.
Балки позволяют регулировать изгиб и высоту моста, а также несут значительную часть нагрузки на себе. Конструкции привезли в Пермь из Благовещенска.
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