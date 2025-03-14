14 марта 2025

Кофейный рейв и киновечер в дамском обществе: как интересно провести время в Перми

В Перми пройдет кофейный рейв
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам предлагают обсудить перформансы, кино и книги
Пермякам предлагают обсудить перформансы, кино и книги Фото:

Пермская арт-резиденция вошла в проект Росмолодежи «Таврида.АРТ». Высокий статус позволит ей расширить перечень направлений работы. URA.RU решило составить подборку других арт-пространств, музеев и кафе, где можно приобщиться к искусству и интересно провести время в Перми.

Порейвиться с чашкой кофе

Начать субботний день жители и гости города могут с вечеринки morning coffee rave, которая сейчас активно набирает популярность в Перми. Кофейный рейвы — это вечеринки, которые проходят утром в кафе под диджей-сеты. Вместо алкоголя гости пьют кофе. Сегодня трендовое мероприятие пройдет в кофейне Цех boulangerie. В программе — кофе, танцы, конкурсы, розыгрыш подарков и другие активности.

Попробовать сырники и купить картину

Арт-кафе «Улитка», расположенное в музее современного искусства PERMM, предлагает посетителям одновременно насладиться десертами, выпить чашечку кофе и приобрести картину. На продажу в заведении выставлены работы местных художников. Кроме того, здесь имеется открытая библиотека каталогов и книг про искусство, маркетинг и психологию.

Обсудить кино и выбрать вазу

В галерее Анастасии Поповой регулярно проходят выставки и концерты. Одновременно здесь продаются эксклюзивные украшения и предметы искусства, например, картины, керамика, свечи. Сегодня в 19:00 в галерее пройдет киновечер. Посетители смогут посмотреть фильм «Эрин Брокович» (16+) в пространстве выставки «Что женщине для счастья нужно», обменяться мнениями и впечатлениями во время и после показа.

Погрузиться в перформанс и обсудить статью

Арт-резиденция фонда MaxArt в Перми предлагает посетителям прикоснуться к искусству и даже стать его частью. Здесь проходят арт-медиации, собирается книжный клуб, беседы с художниками и другие события. Сегодня с 15:00 до 17:00 в резиденции пройдет круглый стол «Перформанс. Расшириться и не распасться». Мероприятие подходит не только для экспертов, но и для тех, кто хотел бы разобраться в этом искусстве. Посетители познакомятся с художниками, обсудят понятие перформанса, его виды и границы. А в 17:30 соберется книжный клуб для обсуждения статьи Донны Харауэй «Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х».

Посмотреть кино в женском кругу

Пространство «Свет» сдается круглосуточно для проведения мастер-классов, фотосессий, квартирников, корпоративов и других мероприятий. На площадке проходят кинопоказы, музыкальные квизы, мастер-классы, спектакли, йога-практики. В этом месяце запланирован просмотр фильма «Дневник памяти» в женской компании. Мероприятие пройдет 16 марта.

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Пермская арт-резиденция вошла в проект Росмолодежи «Таврида.АРТ». Высокий статус позволит ей расширить перечень направлений работы. URA.RU решило составить подборку других арт-пространств, музеев и кафе, где можно приобщиться к искусству и интересно провести время в Перми. Порейвиться с чашкой кофе Начать субботний день жители и гости города могут с вечеринки morning coffee rave, которая сейчас активно набирает популярность в Перми. Кофейный рейвы — это вечеринки, которые проходят утром в кафе под диджей-сеты. Вместо алкоголя гости пьют кофе. Сегодня трендовое мероприятие пройдет в кофейне Цех boulangerie. В программе — кофе, танцы, конкурсы, розыгрыш подарков и другие активности. Попробовать сырники и купить картину Арт-кафе «Улитка», расположенное в музее современного искусства PERMM, предлагает посетителям одновременно насладиться десертами, выпить чашечку кофе и приобрести картину. На продажу в заведении выставлены работы местных художников. Кроме того, здесь имеется открытая библиотека каталогов и книг про искусство, маркетинг и психологию. Обсудить кино и выбрать вазу В галерее Анастасии Поповой регулярно проходят выставки и концерты. Одновременно здесь продаются эксклюзивные украшения и предметы искусства, например, картины, керамика, свечи. Сегодня в 19:00 в галерее пройдет киновечер. Посетители смогут посмотреть фильм «Эрин Брокович» (16+) в пространстве выставки «Что женщине для счастья нужно», обменяться мнениями и впечатлениями во время и после показа. Погрузиться в перформанс и обсудить статью Арт-резиденция фонда MaxArt в Перми предлагает посетителям прикоснуться к искусству и даже стать его частью. Здесь проходят арт-медиации, собирается книжный клуб, беседы с художниками и другие события. Сегодня с 15:00 до 17:00 в резиденции пройдет круглый стол «Перформанс. Расшириться и не распасться». Мероприятие подходит не только для экспертов, но и для тех, кто хотел бы разобраться в этом искусстве. Посетители познакомятся с художниками, обсудят понятие перформанса, его виды и границы. А в 17:30 соберется книжный клуб для обсуждения статьи Донны Харауэй «Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х». Посмотреть кино в женском кругу Пространство «Свет» сдается круглосуточно для проведения мастер-классов, фотосессий, квартирников, корпоративов и других мероприятий. На площадке проходят кинопоказы, музыкальные квизы, мастер-классы, спектакли, йога-практики. В этом месяце запланирован просмотр фильма «Дневник памяти» в женской компании. Мероприятие пройдет 16 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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