Пермяки стали чаще заражаться гриппом и ОРВИ

За неделю с 10 по 16 марта в Пермском крае ОРВИ и гриппом заболели более 22,8 тысяч человек. Этот показатель выше, чем неделей ранее на 4,2%. При этом эпидемпорог в регионе по-прежнему не превышен.
«Из-за массовой заболеваемости 166 групп в 92 детских садах, 170 классов в 61 школе и 34 группы в девяти колледжах и техникумах ушли на карантин. У заболевших преобладают вирусы негриппозной этиологии и сезонные коронавирусы», — сообщает краевой Роспотребнадзор на официальном сайте.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае выявили первые случаи заражения опасным метапневмовирусом. Его симптомы схожи с ОРВИ и гриппом.
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