Пермяки стали чаще заражаться гриппом и ОРВИ

В Пермском крае за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 4,2%
© Служба новостей «URA.RU»
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За неделю заболели более 22,8 тысяч человек
За неделю заболели более 22,8 тысяч человек Фото:

За неделю с 10 по 16 марта в Пермском крае ОРВИ и гриппом заболели более 22,8 тысяч человек. Этот показатель выше, чем неделей ранее на 4,2%. При этом эпидемпорог в регионе по-прежнему не превышен.

«Из-за массовой заболеваемости 166 групп в 92 детских садах, 170 классов в 61 школе и 34 группы в девяти колледжах и техникумах ушли на карантин. У заболевших преобладают вирусы негриппозной этиологии и сезонные коронавирусы», — сообщает краевой Роспотребнадзор на официальном сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае выявили первые случаи заражения опасным метапневмовирусом. Его симптомы схожи с ОРВИ и гриппом.

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За неделю с 10 по 16 марта в Пермском крае ОРВИ и гриппом заболели более 22,8 тысяч человек. Этот показатель выше, чем неделей ранее на 4,2%. При этом эпидемпорог в регионе по-прежнему не превышен. «Из-за массовой заболеваемости 166 групп в 92 детских садах, 170 классов в 61 школе и 34 группы в девяти колледжах и техникумах ушли на карантин. У заболевших преобладают вирусы негриппозной этиологии и сезонные коронавирусы», — сообщает краевой Роспотребнадзор на официальном сайте. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае выявили первые случаи заражения опасным метапневмовирусом. Его симптомы схожи с ОРВИ и гриппом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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