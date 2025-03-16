16 марта 2025
15 марта 2025

Власти Перми хотят потратить миллионы на уборку кладбищ

Власти Перми за 22 млн рублей ищут подрядчика для уборки городских кладбищ
© Служба новостей «URA.RU»
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Победитель торгов также должен провести обследование территорий кладбищ и составить реестр
Победитель торгов также должен провести обследование территорий кладбищ и составить реестр Фото:

Пермские власти объявили конкурс по поиску подрядчика. Ему предстоит заниматься содержанием городских кладбищ. Цена контракта — 21,9 млн рублей.

«Заказчиком работ выступает МКУ „Пермблагоустройство“. От исполнителя требуется: убирать аварийные и поваленные деревья, сорную древесно-кустарниковую растительность. Кроме этого, нужно организовать их уборку, распил, погрузку и утилизацию», — сообщается на портале госзакупки.

Победитель торгов также должен провести обследование территорий кладбищ и составить реестр. В нем необходимо указать: номер квартала, вид дерева и его размеры. Работы нужно начать не позднее 25 апреля, а завершить — 31 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми не нашлось желающих перевозить пассажиров бесплатным автобусом по Северному кладбищу. Планировалось, что транспорт будет курсировать в выходные, праздничные дни и дни массового посещения мест захоронений.

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Пермские власти объявили конкурс по поиску подрядчика. Ему предстоит заниматься содержанием городских кладбищ. Цена контракта — 21,9 млн рублей. «Заказчиком работ выступает МКУ „Пермблагоустройство“. От исполнителя требуется: убирать аварийные и поваленные деревья, сорную древесно-кустарниковую растительность. Кроме этого, нужно организовать их уборку, распил, погрузку и утилизацию», — сообщается на портале госзакупки. Победитель торгов также должен провести обследование территорий кладбищ и составить реестр. В нем необходимо указать: номер квартала, вид дерева и его размеры. Работы нужно начать не позднее 25 апреля, а завершить — 31 октября. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми не нашлось желающих перевозить пассажиров бесплатным автобусом по Северному кладбищу. Планировалось, что транспорт будет курсировать в выходные, праздничные дни и дни массового посещения мест захоронений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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