Власти Перми хотят потратить миллионы на уборку кладбищ

Пермские власти объявили конкурс по поиску подрядчика. Ему предстоит заниматься содержанием городских кладбищ. Цена контракта — 21,9 млн рублей.
«Заказчиком работ выступает МКУ „Пермблагоустройство“. От исполнителя требуется: убирать аварийные и поваленные деревья, сорную древесно-кустарниковую растительность. Кроме этого, нужно организовать их уборку, распил, погрузку и утилизацию», — сообщается на портале госзакупки.
Победитель торгов также должен провести обследование территорий кладбищ и составить реестр. В нем необходимо указать: номер квартала, вид дерева и его размеры. Работы нужно начать не позднее 25 апреля, а завершить — 31 октября.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми не нашлось желающих перевозить пассажиров бесплатным автобусом по Северному кладбищу. Планировалось, что транспорт будет курсировать в выходные, праздничные дни и дни массового посещения мест захоронений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!