Пермский край попал в топ-3 регионов по безаварийной езде

Пермский край оказался в топе лидеров по безаварийной езде. Водители демонстрируют высокую ответственность на дороге, благодаря чему значительная часть из них получает максимальную скидку по ОСАГО за безаварийную езду, пишут СМИ.
«Среди регионов, где водители имеют наибольшую скидку по ОСАГО, оказался Пермский край. В Прикамье 45% застрахованных водителей имеют право на максимальные преференции благодаря отсутствию аварий на протяжении десяти лет. Выше доля максимальной скидки в Москве (50%) и Санкт-Петербурге (47%)», — сообщает «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков.
В других регионах, таких как Крым, Дагестан и Севастополь, доля водителей, получающих максимальную скидку, значительно ниже. Тем не менее общая статистика говорит о том, что все больше водителей стремятся к аккуратному вождению.
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