В Пермском крае за 100 млн продается завод по переработке леса с сауной и бильярдом

В Соликамске Пермского края продается производство по обработке леса. Территория составляет 16 135 квадратных метров. Стоимость объекта — 104,7 млн рублей.
«Двухэтажное здание площадью 1500 квадратных метров. На территории помещается до 10 железнодорожных вагонов. Длина путей — 253 метра. Близкое расположение к центральной дороге. Имеются комнаты отдыха с бильярдом, сауна, складские помещения. Стоимость готового бизнеса 104,7 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
В цену входит камера для сушки древесины, автоматизированная система сушки, два больших крана, вилочный погрузчик, станки для распиловки. Производство оборудовано современной системой видеонаблюдения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается завод по производству тротуарной плитки и производству стройматериалов. Продукция завода применялась при строительстве нового терминала аэропорта Большое Савино.
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