В Пермском крае за 100 млн продается завод по переработке леса с сауной и бильярдом

В Соликамске Пермского края продается лесозаготовительное производство
© Служба новостей «URA.RU»
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На территории помещается 10 железнодорожных вагонов
На территории помещается 10 железнодорожных вагонов Фото:

В Соликамске Пермского края продается производство по обработке леса. Территория составляет 16 135 квадратных метров. Стоимость объекта — 104,7 млн рублей.

«Двухэтажное здание площадью 1500 квадратных метров. На территории помещается до 10 железнодорожных вагонов. Длина путей — 253 метра. Близкое расположение к центральной дороге. Имеются комнаты отдыха с бильярдом, сауна, складские помещения. Стоимость готового бизнеса 104,7 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

В цену входит камера для сушки древесины, автоматизированная система сушки, два больших крана, вилочный погрузчик, станки для распиловки. Производство оборудовано современной системой видеонаблюдения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается завод по производству тротуарной плитки и производству стройматериалов. Продукция завода применялась при строительстве нового терминала аэропорта Большое Савино. 

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В Соликамске Пермского края продается производство по обработке леса. Территория составляет 16 135 квадратных метров. Стоимость объекта — 104,7 млн рублей. «Двухэтажное здание площадью 1500 квадратных метров. На территории помещается до 10 железнодорожных вагонов. Длина путей — 253 метра. Близкое расположение к центральной дороге. Имеются комнаты отдыха с бильярдом, сауна, складские помещения. Стоимость готового бизнеса 104,7 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В цену входит камера для сушки древесины, автоматизированная система сушки, два больших крана, вилочный погрузчик, станки для распиловки. Производство оборудовано современной системой видеонаблюдения. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается завод по производству тротуарной плитки и производству стройматериалов. Продукция завода применялась при строительстве нового терминала аэропорта Большое Савино. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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