Мэрии не удалось взыскать с пермского монастыря долги 20-летней давности

Арбитражный суд отказал городскому департаменту земельных отношений (ДЗО) в иске к Пермскому Свято-Троицкому Стефанову мужскому монастырю. Чиновники обнаружили за монахами долг за аренду земли в период с 1 января 2003 года по 15 февраля 2005 год и решили взыскать задолженность через суд.
«Суд указал, что администрация пропустила срок исковой давности в три года и не предъявляла претензии в установленный срок. Претензию истец предъявил ответчику лишь в декабре 2024 года. То есть за пределами срока исковой давности», — сообщается в картотеке дел на сайте Арбитражного суда Пермского края.
Ранее URA.RU сообщало, что сумма долга составляет 408,4 тысячи рублей. Большая часть из которых — это неустойка.
Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь расположен в Мотовилихинском районе Перми по адресу улица Висимская, 4А. Он был учрежден в мае 1995 года.
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