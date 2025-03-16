16 марта 2025

Мэрии не удалось взыскать с пермского монастыря долги 20-летней давности

© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма долга составляет 408 тысяч рублей
Сумма долга составляет 408 тысяч рублей Фото:

Арбитражный суд отказал городскому департаменту земельных отношений (ДЗО) в иске к Пермскому Свято-Троицкому Стефанову мужскому монастырю. Чиновники обнаружили за монахами долг за аренду земли в период с 1 января 2003 года по 15 февраля 2005 год и решили взыскать задолженность через суд.

«Суд указал, что администрация пропустила срок исковой давности в три года и не предъявляла претензии в установленный срок. Претензию истец предъявил ответчику лишь в декабре 2024 года. То есть за пределами срока исковой давности», — сообщается в картотеке дел на сайте Арбитражного суда Пермского края.

Ранее URA.RU сообщало, что сумма долга составляет 408,4 тысячи рублей. Большая часть из которых — это неустойка.

Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь расположен в Мотовилихинском районе Перми по адресу улица Висимская, 4А. Он был учрежден в мае 1995 года.

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Арбитражный суд отказал городскому департаменту земельных отношений (ДЗО) в иске к Пермскому Свято-Троицкому Стефанову мужскому монастырю. Чиновники обнаружили за монахами долг за аренду земли в период с 1 января 2003 года по 15 февраля 2005 год и решили взыскать задолженность через суд. «Суд указал, что администрация пропустила срок исковой давности в три года и не предъявляла претензии в установленный срок. Претензию истец предъявил ответчику лишь в декабре 2024 года. То есть за пределами срока исковой давности», — сообщается в картотеке дел на сайте Арбитражного суда Пермского края. Ранее URA.RU сообщало, что сумма долга составляет 408,4 тысячи рублей. Большая часть из которых — это неустойка. Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь расположен в Мотовилихинском районе Перми по адресу улица Висимская, 4А. Он был учрежден в мае 1995 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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