09 января 2023

Ветераны-афганцы привезли на Донбасс вещи и стройматериалы для мобилизованных тюменцев

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Отправка мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Частичная мобилизация в России прошла с 21 сентября по 28 октября 2022 года Фото:
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Мобилизация в России

Делегация ветеранов-афганцев Тюменской области доставила в Краснодон (ЛНР) строительные материалы и теплые вещи, которые будут переданы мобилизованным жителям региона. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«Делегация ветеранов-афганцев Тюменской области прибыла в Краснодон, привезла груз для мобилизованных: строительный инвентарь и инструменты, теплые вещи, наборы личной гигиены. В ближайшие дни передадим по назначению», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на слова общественного спецпредставителя губернатора региона по вопросам специальной военной операции Николая Савченко.

В мае 2022 года Тюменская область взяла шефство над городом Краснодон и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. Регион оказывает Краснодону всестороннюю помощь: в том числе, гуманитарную, финансовую, медицинскую и т. д.

С 21 сентября по 28 октября 2022 года в России прошла частичная мобилизация. В Вооруженные силы РФ были призваны 300 тыс. военнослужащих запаса. Имеющие, в частности, боевой опыт и определенные ВУС. В Тюменской области мобилизованные проходили боевую подготовку на базе полигона ТВВИКУ. Там их обучили навыкам стрельбы, тактики, медицины и инженерного дела.

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Делегация ветеранов-афганцев Тюменской области доставила в Краснодон (ЛНР) строительные материалы и теплые вещи, которые будут переданы мобилизованным жителям региона. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Делегация ветеранов-афганцев Тюменской области прибыла в Краснодон, привезла груз для мобилизованных: строительный инвентарь и инструменты, теплые вещи, наборы личной гигиены. В ближайшие дни передадим по назначению», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на слова общественного спецпредставителя губернатора региона по вопросам специальной военной операции Николая Савченко. В мае 2022 года Тюменская область взяла шефство над городом Краснодон и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. Регион оказывает Краснодону всестороннюю помощь: в том числе, гуманитарную, финансовую, медицинскую и т. д. С 21 сентября по 28 октября 2022 года в России прошла частичная мобилизация. В Вооруженные силы РФ были призваны 300 тыс. военнослужащих запаса. Имеющие, в частности, боевой опыт и определенные ВУС. В Тюменской области мобилизованные проходили боевую подготовку на базе полигона ТВВИКУ. Там их обучили навыкам стрельбы, тактики, медицины и инженерного дела.
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