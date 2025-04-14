Жители Тюмени и Челябинска имеют самые низкие ожидания дохода от пенсии в России

Тюменцы и челябинцы имеют самые низкие ожидания по уровню пенсионного дохода в России. Если средняя желаемая пенсия по стране составляет 52,3 тысячи рублей в месяц, то жители Тюмени и Челябинска ждут 30 и 18,2 тысячи, соответственно. Такие результаты опроса опубликовал «СберНПФ»
«Средний желаемый доход россиян после выхода на пенсию составил 52,3 тысячи рублей в месяц… В то же время, жители Челябинска, Иркутска и Тюмени более осторожно оценивают свои будущие доходы после выхода на пенсию: 18,2 тысячи, 25,2 тысячи и 30 тысяч рублей соответственно», — выяснили «Известия».
Общероссийские ожидания от пенсии выросли за год на 11%. Эксперты считают, что это связано с изменением восприятия пенсионного возраста — люди хотят видеть его как значимую и активную часть жизни.
В РФ финансовая подушка безопасности для граждан в среднем составляет 145 тысяч рублей, что для многих ниже минимально необходимых трех месячных зарплат. Эксперты советуют регулярно откладывать по 10% от зарплаты или иного дохода, чтобы сформировать подушку безопасности.
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