10 января 2023

Мэрия Перми ищет опытного управленца на зарплату ниже, чем у сборщика заказов

Администрация Перми ищет чиновника на зарплату в 45 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Калинин во время интервью. Москва, чиновник, кабинет, калинин александр, руководитель, начальник, губернатор
На вакансию начальника отдела предлагается зарплата от 45 тыс. рублей Фото:

В администрации Индустриального района Перми появилась вакансия на должность начальника отдела градостроительства с заработной платой от 45 до 55 тысяч рублей. Информация о вакансии есть на сайте горадминистрации.

«Начальник отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений. Администрация Индустриального района города Перми. Зарплата: 45000 — 55000 рублей», — сообщается в описании вакансии. Для сравнения, на вакансию сборщика заказов интернет-магазинов в Перми принимаются соискатели без опыта работы, с зарплатой от 69 до 123 тысяч рублей.

В основные обязанности начальника отдела градостроительства входит общее руководство отделом, организация выполнения его функций, разработка проектов правовых актов и планов работы. Соискатель должен окончить магистратуру или специалитет, иметь не менее двух лет стажа муниципальной службы.

URA.RU рассказывало, что в Перми ищут сотрудников на оборонное предприятие. В среднем заработные платы предлагаются в размере 35 тысяч рублей.

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В администрации Индустриального района Перми появилась вакансия на должность начальника отдела градостроительства с заработной платой от 45 до 55 тысяч рублей. Информация о вакансии есть на сайте горадминистрации. «Начальник отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений. Администрация Индустриального района города Перми. Зарплата: 45000 — 55000 рублей», — сообщается в описании вакансии. Для сравнения, на вакансию сборщика заказов интернет-магазинов в Перми принимаются соискатели без опыта работы, с зарплатой от 69 до 123 тысяч рублей. В основные обязанности начальника отдела градостроительства входит общее руководство отделом, организация выполнения его функций, разработка проектов правовых актов и планов работы. Соискатель должен окончить магистратуру или специалитет, иметь не менее двух лет стажа муниципальной службы. URA.RU рассказывало, что в Перми ищут сотрудников на оборонное предприятие. В среднем заработные платы предлагаются в размере 35 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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