Мэрия Перми ищет опытного управленца на зарплату ниже, чем у сборщика заказов

Администрация Перми ищет чиновника на зарплату в 45 тысяч рублей

11 января 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

На вакансию начальника отдела предлагается зарплата от 45 тыс. рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В администрации Индустриального района Перми появилась вакансия на должность начальника отдела градостроительства с заработной платой от 45 до 55 тысяч рублей. Информация о вакансии есть на сайте горадминистрации. «Начальник отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений. Администрация Индустриального района города Перми. Зарплата: 45000 — 55000 рублей», — сообщается в описании вакансии. Для сравнения, на вакансию сборщика заказов интернет-магазинов в Перми принимаются соискатели без опыта работы, с зарплатой от 69 до 123 тысяч рублей. В основные обязанности начальника отдела градостроительства входит общее руководство отделом, организация выполнения его функций, разработка проектов правовых актов и планов работы. Соискатель должен окончить магистратуру или специалитет, иметь не менее двух лет стажа муниципальной службы. URA.RU рассказывало, что в Перми ищут сотрудников на оборонное предприятие. В среднем заработные платы предлагаются в размере 35 тысяч рублей.

В администрации Индустриального района Перми появилась вакансия на должность начальника отдела градостроительства с заработной платой от 45 до 55 тысяч рублей. Информация о вакансии есть на сайте горадминистрации. «Начальник отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений. Администрация Индустриального района города Перми. Зарплата: 45000 — 55000 рублей», — сообщается в описании вакансии. Для сравнения, на вакансию сборщика заказов интернет-магазинов в Перми принимаются соискатели без опыта работы, с зарплатой от 69 до 123 тысяч рублей. В основные обязанности начальника отдела градостроительства входит общее руководство отделом, организация выполнения его функций, разработка проектов правовых актов и планов работы. Соискатель должен окончить магистратуру или специалитет, иметь не менее двух лет стажа муниципальной службы. URA.RU рассказывало, что в Перми ищут сотрудников на оборонное предприятие. В среднем заработные платы предлагаются в размере 35 тысяч рублей.