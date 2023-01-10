В Перми оборонное предприятие, создающее взрывчатку, ищет сотрудников

Институт занимается разработкой и испытаниями взрывчатых веществ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский научно-исследовательский институт полимерных материалов (НИИПМ), который занимается разработкой взрывчатых веществ к боеприпасам для военной техники, ищет новых сотрудников. Объявления о наборе персонала предприятие разместило в сервисе Headhunter. В описаниях вакансий уточняется, что институт входит в список компаний оборонно-промышленного комплекса.

«Есть вакансии на предприятии. Аппаратчик производства химических реактивов, мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, инженер-конструктор, инженер-технолог, электромонтер, начальник электротехнической лаборатории», — сообщается в объявлениях. Также предприятию необходима полностью укомплектованная кадровая служба, бухгалтер и специалист по корпоративному обучению.

Среди требований к новым сотрудникам указаны наличие высшего образования и обязательный опыт работы по профильному направлению. Трудиться необходимо в Кировском районе Перми, график пятидневный. Средний уровень предлагаемых заработных плат составляет 35 тысяч рублей на руки.

Официальный сайт института не открывается из-за проведения на нем технических работ. По информации ресурса «Википедия» и сайта Пермской торгово-промышленной палаты, АО «НИИПМ» входит в холдинг «Спецхимия» госкорпорации «Ростех» и занимается разработкой и испытаниями порохов и твердых ракетных топлив к зарядам для комплексов ПРО, ПВО, РСЗО и крылатых ракет.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми не хватает рабочих предприятию, которое выпускает заряды к «Смерчам» и «Градам». Пермский пороховой завод готов трудоустроить на производство около двухсот человек.