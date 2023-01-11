11 января 2023

Депздрав ХМАО: пострадавшие при пожаре в Нефтеюганске остаются в тяжелом состоянии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Пострадавшие мать и дочь находятся в реанимации Фото:

Департамент здравоохранения ХМАО сообщил о состоянии пострадавших во время пожара в жилом доме Нефтеюганска матери и дочери. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по данным на 12 января пациентки уже сутки находятся в реанимации, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

«По информации главного внештатного комбустиолога Депздрава Югры Олега Александровича Белослюдцева, пострадавшая в пожаре жительница Нефтеюганска госпитализирована в отделение анестезиологии-реанимации Пыть-Яхской окружной клинической больницы в тяжелом состоянии. Дочь пострадавшей также в тяжелом состоянии находится в ожоговом центре Сургута», — прокомментировали в депздраве.

По данным медиков, у женщины диагностированы ожоги 2-3 степени 20% тела, у девочки — незначительные. Однако у обеих пациенток ожоги верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения, и им требуется искусственная вентиляция легких. «Врачи делают все возможное, чтобы спасти их», — добавили в депздраве.

Ранее URA.RU писало о пожаре в 16-этажном доме Нефтеюганска, в котором погибли муж женщины и ее двухлетний сын. Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело по факту их гибели.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Департамент здравоохранения ХМАО сообщил о состоянии пострадавших во время пожара в жилом доме Нефтеюганска матери и дочери. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по данным на 12 января пациентки уже сутки находятся в реанимации, их состояние врачи оценивают как тяжелое. «По информации главного внештатного комбустиолога Депздрава Югры Олега Александровича Белослюдцева, пострадавшая в пожаре жительница Нефтеюганска госпитализирована в отделение анестезиологии-реанимации Пыть-Яхской окружной клинической больницы в тяжелом состоянии. Дочь пострадавшей также в тяжелом состоянии находится в ожоговом центре Сургута», — прокомментировали в депздраве. По данным медиков, у женщины диагностированы ожоги 2-3 степени 20% тела, у девочки — незначительные. Однако у обеих пациенток ожоги верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения, и им требуется искусственная вентиляция легких. «Врачи делают все возможное, чтобы спасти их», — добавили в депздраве. Ранее URA.RU писало о пожаре в 16-этажном доме Нефтеюганска, в котором погибли муж женщины и ее двухлетний сын. Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело по факту их гибели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...