Иностранные компании поставили оборудование на хлебозавод Сургута в обход санкций

12 января 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

В день хлебозавод Сургута выпускает до 30 тонн продукции Фото: Александр Мамаев © URA.RU Иностранные компании при поставках оборудования в Сургут (ХМАО) используют новые схемы доставки для обхода санкций. Об этом URA.RU сообщил директор сургутского хлебозавода Сергей Пустозеров, когда его спросили, как предприятие закупает импортные запчасти. «Есть представительства в России от фирм, чьи бы они не были — немецкие, словенские или чешские. Мы пытаемся через них решать вопрос с запасными частями. Из-за сложившейся политической ситуации они вынуждены возить их окольными путями через Казахстан или другие страны», — сообщил Пустозеров. При этом руководитель хлебозавода отметил, что данные поставки накладывают определенные сложности на предприятие. Из-за длинного плеча доставки оборудования увеличилось ожидание. «Это очень сложно и долго, поэтому страдаем где-то здесь что-то сделать сами уже придумываем. Где можно заменить, конечно, меняем на отечественный аналог, а вот где нельзя — уже сложней. Приходится помучаться. Если раньше оборудование доставляли за месяц, то сейчас это занимает полгода», — добавил Пустозеров. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте из-за санкций подрядчики отказываются от ремонта дворов. Из-за санкционного давления увеличилась стоимость стройматериалов, и подрядчики начали отказываться от контрактов.

Иностранные компании при поставках оборудования в Сургут (ХМАО) используют новые схемы доставки для обхода санкций. Об этом URA.RU сообщил директор сургутского хлебозавода Сергей Пустозеров, когда его спросили, как предприятие закупает импортные запчасти. «Есть представительства в России от фирм, чьи бы они не были — немецкие, словенские или чешские. Мы пытаемся через них решать вопрос с запасными частями. Из-за сложившейся политической ситуации они вынуждены возить их окольными путями через Казахстан или другие страны», — сообщил Пустозеров. При этом руководитель хлебозавода отметил, что данные поставки накладывают определенные сложности на предприятие. Из-за длинного плеча доставки оборудования увеличилось ожидание. «Это очень сложно и долго, поэтому страдаем где-то здесь что-то сделать сами уже придумываем. Где можно заменить, конечно, меняем на отечественный аналог, а вот где нельзя — уже сложней. Приходится помучаться. Если раньше оборудование доставляли за месяц, то сейчас это занимает полгода», — добавил Пустозеров. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте из-за санкций подрядчики отказываются от ремонта дворов. Из-за санкционного давления увеличилась стоимость стройматериалов, и подрядчики начали отказываться от контрактов.