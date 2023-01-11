Иностранные компании поставили оборудование на хлебозавод Сургута в обход санкций

Иностранные компании при поставках оборудования в Сургут (ХМАО) используют новые схемы доставки для обхода санкций. Об этом URA.RU сообщил директор сургутского хлебозавода Сергей Пустозеров, когда его спросили, как предприятие закупает импортные запчасти.
«Есть представительства в России от фирм, чьи бы они не были — немецкие, словенские или чешские. Мы пытаемся через них решать вопрос с запасными частями. Из-за сложившейся политической ситуации они вынуждены возить их окольными путями через Казахстан или другие страны», — сообщил Пустозеров.
При этом руководитель хлебозавода отметил, что данные поставки накладывают определенные сложности на предприятие. Из-за длинного плеча доставки оборудования увеличилось ожидание. «Это очень сложно и долго, поэтому страдаем где-то здесь что-то сделать сами уже придумываем. Где можно заменить, конечно, меняем на отечественный аналог, а вот где нельзя — уже сложней. Приходится помучаться. Если раньше оборудование доставляли за месяц, то сейчас это занимает полгода», — добавил Пустозеров.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте из-за санкций подрядчики отказываются от ремонта дворов. Из-за санкционного давления увеличилась стоимость стройматериалов, и подрядчики начали отказываться от контрактов.
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