В Сургуте из-за санкций подрядчики отказываются от ремонта дворов

20 октября 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

Причиной отказа подрядчиков стало удорожание стройматериалов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте из-за увеличения стоимости стройматериалов в условиях санкционного давления подрядчики начали отказываться от ремонта дворов в многоквартирных домах. Администрации пришлось из-за этого сократить изначальный список придомовых территорий, заявленных на ремонт. Об этом URA.RU сообщил директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Кирилл Киселев. «Ну понятно, что санкции влияют на стоимость стройматериалов. Кроме этого, это отражается и на стоимости запчастей для строительной техники. Несмотря на то, что по параллельному импорту запчасти для оборудования все же поставляются. Все это в купе и приводит к тому, что подрядчики не могут уложиться в заявленный бюджет и отказываются», — сообщил Киселев. На ремонт дворов в этом году из бюджета города было выделено 182 миллиона рублей. Еще 25 добавил округ, и 20 собрали жители. Чего должно было хватить на ремонт 31-й придомовой территории. Но из-за удорожания стройматериалов в условиях санкций пришлось отказаться от первоначального плана. В этом году в Сургуте будет отремонтировано 26 дворов. На будущий год администрацией города уже запланирован ремонт еще 15 дворов. Но это количество может увеличиться, если округ выделит дополнительные средства из своего бюджета. Всего же на текущий момент в ремонте придомовой территории нуждаются 67 высоток Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что глава ХМАО назвала ключевой вызов в нефтяной отрасли из-за санкций. Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала важнейшей задачей в условиях санкционного давления Запада — обеспечить импортозамещение в нефтесервисной отрасли. Касается это, прежде всего, производства оборудования и новых технологий в нефтегазосервисе.

В Сургуте из-за увеличения стоимости стройматериалов в условиях санкционного давления подрядчики начали отказываться от ремонта дворов в многоквартирных домах. Администрации пришлось из-за этого сократить изначальный список придомовых территорий, заявленных на ремонт. Об этом URA.RU сообщил директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Кирилл Киселев. «Ну понятно, что санкции влияют на стоимость стройматериалов. Кроме этого, это отражается и на стоимости запчастей для строительной техники. Несмотря на то, что по параллельному импорту запчасти для оборудования все же поставляются. Все это в купе и приводит к тому, что подрядчики не могут уложиться в заявленный бюджет и отказываются», — сообщил Киселев. На ремонт дворов в этом году из бюджета города было выделено 182 миллиона рублей. Еще 25 добавил округ, и 20 собрали жители. Чего должно было хватить на ремонт 31-й придомовой территории. Но из-за удорожания стройматериалов в условиях санкций пришлось отказаться от первоначального плана. В этом году в Сургуте будет отремонтировано 26 дворов. На будущий год администрацией города уже запланирован ремонт еще 15 дворов. Но это количество может увеличиться, если округ выделит дополнительные средства из своего бюджета. Всего же на текущий момент в ремонте придомовой территории нуждаются 67 высоток Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что глава ХМАО назвала ключевой вызов в нефтяной отрасли из-за санкций. Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала важнейшей задачей в условиях санкционного давления Запада — обеспечить импортозамещение в нефтесервисной отрасли. Касается это, прежде всего, производства оборудования и новых технологий в нефтегазосервисе.