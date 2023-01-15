Тюменские таксисты теряют деньги из-за сбоев агрегатора «Яндекс Go»

16 января 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Таксисты жалуются на сбои в работе приложения «Яндекс.Go» для водителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские таксисты, сотрудничающие с сервисом «Яндекс.Go», теряют деньги из-за сбоев в работе приложения агрегатора. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков. По его словам, из-за ошибок в программном обеспечении водители стали чаще получать недорогие заказы. «В последнее время сбои в приложении „Яндекса“ для водителей значительно участились. Многие таксисты жалуются, что из-за этого им стали чаще доставаться недорогие заказы на довольно приличные расстояния. То есть, люди, работая, отбивают только стоимость израсходованного бензина», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Один из тюменских таксистов в разговоре с агентством подтвердил информацию источника. «Проблемы стали возникать даже в утренние часы пик, когда на фоне повышенного спроса почти всегда хорошие коэффициенты. В последнее время участились случаи, когда к стандартной стоимости поездки в этот временной период агрегатор добавляет 10 — 20 рублей сверху. Это смешные цифры. Раньше такого не было», — рассказал инсайдер URA.RU. В адрес компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что тюменские таксисты, недовольные ценовой политики «Яндекс.Go», планируют устроить акцию протеста. Водители считают, что агрегатор выставляет слишком низкие цены на проезд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские таксисты, сотрудничающие с сервисом «Яндекс.Go», теряют деньги из-за сбоев в работе приложения агрегатора. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков. По его словам, из-за ошибок в программном обеспечении водители стали чаще получать недорогие заказы. «В последнее время сбои в приложении „Яндекса“ для водителей значительно участились. Многие таксисты жалуются, что из-за этого им стали чаще доставаться недорогие заказы на довольно приличные расстояния. То есть, люди, работая, отбивают только стоимость израсходованного бензина», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Один из тюменских таксистов в разговоре с агентством подтвердил информацию источника. «Проблемы стали возникать даже в утренние часы пик, когда на фоне повышенного спроса почти всегда хорошие коэффициенты. В последнее время участились случаи, когда к стандартной стоимости поездки в этот временной период агрегатор добавляет 10 — 20 рублей сверху. Это смешные цифры. Раньше такого не было», — рассказал инсайдер URA.RU. В адрес компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что тюменские таксисты, недовольные ценовой политики «Яндекс.Go», планируют устроить акцию протеста. Водители считают, что агрегатор выставляет слишком низкие цены на проезд.