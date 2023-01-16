Соратника Махонина вызвали в Москву для подготовки к выборам президента

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, Александр Смертин
Александр Смертин получит установки по президентским выборам Фото:

И.о. главы администрации губернатора Пермского края Александр Смертин в феврале примет участие в совещании руководителей региональных полтблоков с администрацией президента. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации губернатора.

«Это ежегодное мероприятие. Оно пройдет в Сенеже в Московской области», — отметил собеседник. В пресс-службе краевой администрации отказались комментировать информацию.

По данным другого инсайдера URA.RU в политэлитах, одним из вопросов повестки грядущей встречи станет подготовка к выборам президента, которые пройдут в 2024 году. Региональные «политические» руководители получат установки по подготовке кампании. В Пермском крае в этой работе краевой администрации будет помогать кремлевский политтехнолог, бывший глава администрации губернатора Прикамья Федор Алиев. Ранее URA.RU сообщало о том, что Александр Смертин не может пройти согласование в администрации президента.

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И.о. главы администрации губернатора Пермского края Александр Смертин в феврале примет участие в совещании руководителей региональных полтблоков с администрацией президента. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации губернатора. «Это ежегодное мероприятие. Оно пройдет в Сенеже в Московской области», — отметил собеседник. В пресс-службе краевой администрации отказались комментировать информацию. По данным другого инсайдера URA.RU в политэлитах, одним из вопросов повестки грядущей встречи станет подготовка к выборам президента, которые пройдут в 2024 году. Региональные «политические» руководители получат установки по подготовке кампании. В Пермском крае в этой работе краевой администрации будет помогать кремлевский политтехнолог, бывший глава администрации губернатора Прикамья Федор Алиев. Ранее URA.RU сообщало о том, что Александр Смертин не может пройти согласование в администрации президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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