Тюменцы пожалуются главе областного СК на нарушения прав участников СВО и их семей

Глава следственного управления СК РФ по Тюменской области Александр Кубляков проведет прием граждан по вопросам нарушения прав участников спецоперации, мобилизованных и их родных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«18 января руководитель следственного управления СК РФ по Тюменской области Александр Кубляков проведет прием граждан по вопросам нарушения прав участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. Предварительная запись по телефонам 62-17-84, 62-16-98», — сообщает пресс-служба регионального следкома.
Прием начнется в 10:00, в здании управления на Шиллера, 44. Помимо главы областного СК, граждане смогут задать вопросы представителям военного комиссариата и военной прокуратуры, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, департамента соцразвития и военного следственного отдела по Тюменскому гарнизону.
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