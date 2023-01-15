15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

Тюменцы пожалуются главе областного СК на нарушения прав участников СВО и их семей

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень, мобилизация, мобилизованные, мобилизованный
Главному тюменскому следователю расскажут о проблемах участников спецоперации Фото:

Глава следственного управления СК РФ по Тюменской области Александр Кубляков проведет прием граждан по вопросам нарушения прав участников спецоперации, мобилизованных и их родных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«18 января руководитель следственного управления СК РФ по Тюменской области Александр Кубляков проведет прием граждан по вопросам нарушения прав участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. Предварительная запись по телефонам 62-17-84, 62-16-98», — сообщает пресс-служба регионального следкома.

Прием начнется в 10:00, в здании управления на Шиллера, 44. Помимо главы областного СК, граждане смогут задать вопросы представителям военного комиссариата и военной прокуратуры, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, департамента соцразвития и военного следственного отдела по Тюменскому гарнизону.

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Глава следственного управления СК РФ по Тюменской области Александр Кубляков проведет прием граждан по вопросам нарушения прав участников спецоперации, мобилизованных и их родных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «18 января руководитель следственного управления СК РФ по Тюменской области Александр Кубляков проведет прием граждан по вопросам нарушения прав участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. Предварительная запись по телефонам 62-17-84, 62-16-98», — сообщает пресс-служба регионального следкома. Прием начнется в 10:00, в здании управления на Шиллера, 44. Помимо главы областного СК, граждане смогут задать вопросы представителям военного комиссариата и военной прокуратуры, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, департамента соцразвития и военного следственного отдела по Тюменскому гарнизону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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