15 января 2023

На севере Пермского края нашли замену сгоревшему СК по поручению Махонина

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9-е заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Махонин поручил обеспечить новый стадион спортинвентарем Фото:

В поселке Керчевский на севере Пермского края нашли замену сгоревшему спорткомплексу после поручения главы региона Дмитрия Махонина. Им стал спортзал местной общеобразовательной школы, сообщает сайт краевого правительства.

«Новое место для занятий спортом также найдено — они буду проходить в местной средней общеобразовательной школе», — передает сайт кабмина. Пока идет согласование расписания с руководством школы.

Махонин также назначил чиновникам обеспечить новую площадку нужным спортивным инвентарем. Ранее в спорткомплексе занимались около 160 человек в 8 секциях, среди которых были футбольная, хоккейная, волейбольная, лыжная секции.

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В поселке Керчевский на севере Пермского края нашли замену сгоревшему спорткомплексу после поручения главы региона Дмитрия Махонина. Им стал спортзал местной общеобразовательной школы, сообщает сайт краевого правительства. «Новое место для занятий спортом также найдено — они буду проходить в местной средней общеобразовательной школе», — передает сайт кабмина. Пока идет согласование расписания с руководством школы. Махонин также назначил чиновникам обеспечить новую площадку нужным спортивным инвентарем. Ранее в спорткомплексе занимались около 160 человек в 8 секциях, среди которых были футбольная, хоккейная, волейбольная, лыжная секции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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