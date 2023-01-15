На севере Пермского края нашли замену сгоревшему СК по поручению Махонина

16 января 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Махонин поручил обеспечить новый стадион спортинвентарем Фото: Сергей Русанов © URA.RU В поселке Керчевский на севере Пермского края нашли замену сгоревшему спорткомплексу после поручения главы региона Дмитрия Махонина. Им стал спортзал местной общеобразовательной школы, сообщает сайт краевого правительства. «Новое место для занятий спортом также найдено — они буду проходить в местной средней общеобразовательной школе», — передает сайт кабмина. Пока идет согласование расписания с руководством школы. Махонин также назначил чиновникам обеспечить новую площадку нужным спортивным инвентарем. Ранее в спорткомплексе занимались около 160 человек в 8 секциях, среди которых были футбольная, хоккейная, волейбольная, лыжная секции.

В поселке Керчевский на севере Пермского края нашли замену сгоревшему спорткомплексу после поручения главы региона Дмитрия Махонина. Им стал спортзал местной общеобразовательной школы, сообщает сайт краевого правительства. «Новое место для занятий спортом также найдено — они буду проходить в местной средней общеобразовательной школе», — передает сайт кабмина. Пока идет согласование расписания с руководством школы. Махонин также назначил чиновникам обеспечить новую площадку нужным спортивным инвентарем. Ранее в спорткомплексе занимались около 160 человек в 8 секциях, среди которых были футбольная, хоккейная, волейбольная, лыжная секции.