Челябинские бойцы поблагодарили ММК за технику для спецоперации. Видео

16 января 2023 в 22:59 Размер текста - 17 +

Комбинат отправил бойцам дроны и радиостанции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из Магнитогорска (Челябинская область), находящиеся в зоне спецоперации, записали видеообращение со словами благодарности Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК). Запись размещена в соцсетях. «Магнитогорск! Передаем большой привет меткомбинату за оказанную помощь: тепловизоры, квадрокоптеры, радиостанции. Это большая помощь!», — говорят бойцы на видео, размещенном в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что 30-летний сотрудник ММК был мобилизован, после чего вслед за ним на фронт отправился его отец. Мужчины пояснили, что хотят защищать родину вместе.

Военнослужащие из Магнитогорска (Челябинская область), находящиеся в зоне спецоперации, записали видеообращение со словами благодарности Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК). Запись размещена в соцсетях. «Магнитогорск! Передаем большой привет меткомбинату за оказанную помощь: тепловизоры, квадрокоптеры, радиостанции. Это большая помощь!», — говорят бойцы на видео, размещенном в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что 30-летний сотрудник ММК был мобилизован, после чего вслед за ним на фронт отправился его отец. Мужчины пояснили, что хотят защищать родину вместе.