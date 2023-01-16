Комбинат отправил бойцам дроны и радиостанции
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военнослужащие из Магнитогорска (Челябинская область), находящиеся в зоне спецоперации, записали видеообращение со словами благодарности Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК). Запись размещена в соцсетях.
«Магнитогорск! Передаем большой привет меткомбинату за оказанную помощь: тепловизоры, квадрокоптеры, радиостанции. Это большая помощь!», — говорят бойцы на видео, размещенном в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что 30-летний сотрудник ММК был мобилизован, после чего вслед за ним на фронт отправился его отец. Мужчины пояснили, что хотят защищать родину вместе.
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».