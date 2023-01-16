Челябинские бойцы поблагодарили ММК за технику для спецоперации. Видео

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, военные, квадрокоптер, разведка, дрон, подготовка мобилизованных
Комбинат отправил бойцам дроны и радиостанции Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Магнитогорска (Челябинская область), находящиеся в зоне спецоперации, записали видеообращение со словами благодарности Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК). Запись размещена в соцсетях.

«Магнитогорск! Передаем большой привет меткомбинату за оказанную помощь: тепловизоры, квадрокоптеры, радиостанции. Это большая помощь!», — говорят бойцы на видео, размещенном в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что 30-летний сотрудник ММК был мобилизован, после чего вслед за ним на фронт отправился его отец. Мужчины пояснили, что хотят защищать родину вместе.

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Военнослужащие из Магнитогорска (Челябинская область), находящиеся в зоне спецоперации, записали видеообращение со словами благодарности Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК). Запись размещена в соцсетях. «Магнитогорск! Передаем большой привет меткомбинату за оказанную помощь: тепловизоры, квадрокоптеры, радиостанции. Это большая помощь!», — говорят бойцы на видео, размещенном в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что 30-летний сотрудник ММК был мобилизован, после чего вслед за ним на фронт отправился его отец. Мужчины пояснили, что хотят защищать родину вместе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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