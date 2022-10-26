В Челябинской области отец отправился добровольцем на фронт вслед за сыном

Житель Агаповского района Челябинской области Кадыржан Бисембаев отправился на фронт вслед за своим 30-летним сыном Канатом. Сейчас мужчины проходят боевое слаживание в Чебаркуле.
«3 октября брат получил повестку и на следующий день явился в военкомат. А следом за Канатом в военкомат пришел и наш отец Кадыржан. Он нам сказал, что так ему будет спокойнее, да и вдвоем все тяготы переносить легче», — цитирует родную сестру мобилизованного Салтанат издание «Звезда».
Салтанат рассказала, что пыталась отговорить отца, но понимала, что мужчины их семьи встали на защиту Родины. Отец и сын друзья по духу — у них одни взгляды и принципы.
Бисембаев-младший до мобилизации работал на ММК, он женат, у семьи есть дочка. Его отец двадцать лет отработал на магнитогорском комбинате, награжден многими грамотами. Бригада, в которой он работал, пришла проводить его на фронт в полном составе.
Частичная мобилизация, начавшаяся 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина, затронет около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они должны соответствовать критериям отбора.
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