Холод накроет Челябинскую область в ночь на 18 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До минус 30 градусов опустится температура в Челябинской области в ночь на 18 января. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре.

«В ночь на 18 января на юге Челябинской области похолодает до минус 20-25, в низинах до минус 30 градусов. Днем в среду будет существенно теплее: от минус 12 до минус двух градусов», — пояснили в челябинском ЦГМС

Следующие двое суток — 19 и 20 января — ситуация будет схожей. На юге области ожидаются холодные — до минус 25 градусов — ночи. Днем в четверг и пятницу столбики термометров будут подниматься до минус 1-6 градусов. Более того, в пятницу температура может выйти на нулевую отметку.

Осадков не предвидится. Ветер, порывы которого в среду будут достигать 12 метров в секунду, 19 и 20 января утихнет до 1—6 метра в секунду.