Жители города ЯНАО жалуются на тараканов в школе, которые приползли из ветхого жилья

Родителям обещали, что от тараканов избавятся во время каникул Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Муравленко (ЯНАО) пожаловались, что дети вынуждены ходить в школу, в которой появились тараканы. Как написала автор Екатерина Владимировна в соцсети «ВКонтакте», насекомые приползли в учебное заведение после снова аварийного жилья.

«Неоднократно повторяется следующая ситуация: мой ребенок учится в 1 школе, после сноса аварийного и ветхого жилья по улице Комсомольской там появились тараканы. В ноябре было родительское собрание на котором родители видели тараканов», — рассказала местная жительница.

Горожане в комментариях подтвердили, что по школе действительно ползают тараканы. При этом родителям обещали, что насекомых будут травить во время каникул. «Своими глазами видела этих бегунов в кабинете школы. Мерзко. Примите меры», — отметила Ольга Скоробогатова. «Откуда появились тараканы? Мы уже о них практически забыли. А теперь, что, опять?» — удивилась Зульфия Панасенко.

В городском управлении образования сообщили, что о проблемах с тараканами руководству учебного заведения известно. «К сожалению, такая проблема есть, но мы работаем над ее решением. Обработка инсектицидными средствами проведена в мае и октябре 2022 года, дополнительная дезинсекция намечена на январь», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что в школе Ноябрьска ученики нашли в тарелке таракана. Тогда в администрации сообщили, что никто из школьников и учителей до этого на наличие насекомых не жаловался.