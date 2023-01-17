17 января 2023

В ЯНАО учитель требовал от школьника выполнения классных заданий во время больничного

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Жительницу Лабытнанги возмутило, что учитель требует на больничном выполнять классные задания Фото:

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) пожаловалась, что учитель требовал от ее ребенка выполнять классную работу, когда тот находился с температурой на больничном. Об этом мама школьника сообщила анонимно в соцсети «ВКонтакте».

«Ребенок в первом классе на больничном, а учитель требует, чтобы ребенок дома, помимо домашней работы, еще и писал классную работу, законно ли это вообще? Ребенок с температурой сильной, толком с кровати даже встать не может, состояние плохое», — пожаловалась женщина.

Пользователей соцсети возмутила эта ситуация, некоторые посоветовали решать вопрос через руководство учебного заведения. «Нам учитель всегда говорила, уроки делаете по мере возможности самочувствия ребенка», — отметила Алена Ларионова. «Неужели учитель, зная о плохом состоянии ребенка все равно заставляет делать домашнее задание?» — добавила Марина Сонина.

В городском управлении образования автору объяснили, что больничный является уважительной причиной отсутствия на занятиях. Там также предложили сообщить об этом в школу. «Больничный — это уважительная причина отсутствия на занятиях. Сейчас для вас и ребенка главное — лечение», — подчеркнули там.

Ранее родители жаловались на сверхвысокую нагрузку школьников. Тогда жители Салехарда сообщали, что у детей по 7-9 уроков в день.

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Жительница Лабытнанги (ЯНАО) пожаловалась, что учитель требовал от ее ребенка выполнять классную работу, когда тот находился с температурой на больничном. Об этом мама школьника сообщила анонимно в соцсети «ВКонтакте». «Ребенок в первом классе на больничном, а учитель требует, чтобы ребенок дома, помимо домашней работы, еще и писал классную работу, законно ли это вообще? Ребенок с температурой сильной, толком с кровати даже встать не может, состояние плохое», — пожаловалась женщина. Пользователей соцсети возмутила эта ситуация, некоторые посоветовали решать вопрос через руководство учебного заведения. «Нам учитель всегда говорила, уроки делаете по мере возможности самочувствия ребенка», — отметила Алена Ларионова. «Неужели учитель, зная о плохом состоянии ребенка все равно заставляет делать домашнее задание?» — добавила Марина Сонина. В городском управлении образования автору объяснили, что больничный является уважительной причиной отсутствия на занятиях. Там также предложили сообщить об этом в школу. «Больничный — это уважительная причина отсутствия на занятиях. Сейчас для вас и ребенка главное — лечение», — подчеркнули там. Ранее родители жаловались на сверхвысокую нагрузку школьников. Тогда жители Салехарда сообщали, что у детей по 7-9 уроков в день.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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