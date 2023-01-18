В Челябинске крещенские купели не соответствуют санитарным нормам

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Роспотребнадзор предупредил челябинцев о грязной воде в крещенских купелях Фото:

В Челябинске проверка трех купелей показала несоответствие санитарным и эпидемиологическим нормам. О том, по каким адресам не следует посещать проруби, URA.RU 18 января сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

«Качество воды на Шершневском водохранилище, озерах Первое и Смолино не соответствует санитарным и микробиологическим нормам. Рекомендуем ограничить купание в купелях, оборудованных на данных водоемах», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Челябинске решили обустроить шесть крещенских купелей. По две на каждом из водоемов: Шершневском водохранилище, озере Смолино и Первом озере.

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В Челябинске проверка трех купелей показала несоответствие санитарным и эпидемиологическим нормам. О том, по каким адресам не следует посещать проруби, URA.RU 18 января сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона. «Качество воды на Шершневском водохранилище, озерах Первое и Смолино не соответствует санитарным и микробиологическим нормам. Рекомендуем ограничить купание в купелях, оборудованных на данных водоемах», — заявили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в Челябинске решили обустроить шесть крещенских купелей. По две на каждом из водоемов: Шершневском водохранилище, озере Смолино и Первом озере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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