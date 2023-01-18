В Челябинске крещенские купели не соответствуют санитарным нормам

Роспотребнадзор предупредил челябинцев о грязной воде в крещенских купелях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске проверка трех купелей показала несоответствие санитарным и эпидемиологическим нормам. О том, по каким адресам не следует посещать проруби, URA.RU 18 января сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

«Качество воды на Шершневском водохранилище, озерах Первое и Смолино не соответствует санитарным и микробиологическим нормам. Рекомендуем ограничить купание в купелях, оборудованных на данных водоемах», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Челябинске решили обустроить шесть крещенских купелей. По две на каждом из водоемов: Шершневском водохранилище, озере Смолино и Первом озере.