Минфин РФ выплатит пермяку 100 тысяч в качестве компенсации морального вреда

В суде пермяк просил 1 млн рублей моральной компенсации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Пермского края отсудил у министерства финансов России 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Мужчина подавал иск на ведомство в лице пермского управления казначейства за незаконное уголовное преследование, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми

«Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации в пользу Токарева С. А. в порядке реабилитации компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовал взыскать с властей 1 млн рублей.

Ранее пермяк подвергся уголовному преследованию, так как был подозреваемым в краже у одного из местных предпринимателей. Истец заявил, что его ограничивали в свободе передвижения, а его репутации был нанесен ущерб. По мнению мужчины, причиной того, что он попал под подозрение, стала его предыдущая судимость. Ответчик в лице представителя минфина просил требования не удовлетворять. По его словам, пермяк не предоставил никаких доказательств причиненного ему вреда. Суд в итоге встал на сторону истца.