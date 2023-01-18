Минфин РФ выплатит пермяку 100 тысяч в качестве компенсации морального вреда

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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс, вынесение приговора
В суде пермяк просил 1 млн рублей моральной компенсации Фото:

Житель Пермского края отсудил у министерства финансов России 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Мужчина подавал иск на ведомство в лице пермского управления казначейства за незаконное уголовное преследование, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми

«Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации в пользу Токарева С. А. в порядке реабилитации компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовал взыскать с властей 1 млн рублей.

Ранее пермяк подвергся уголовному преследованию, так как был подозреваемым в краже у одного из местных предпринимателей. Истец заявил, что его ограничивали в свободе передвижения, а его репутации был нанесен ущерб. По мнению мужчины, причиной того, что он попал под подозрение, стала его предыдущая судимость. Ответчик в лице представителя минфина просил требования не удовлетворять. По его словам, пермяк не предоставил никаких доказательств причиненного ему вреда. Суд в итоге встал на сторону истца.

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Житель Пермского края отсудил у министерства финансов России 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Мужчина подавал иск на ведомство в лице пермского управления казначейства за незаконное уголовное преследование, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми «Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации в пользу Токарева С. А. в порядке реабилитации компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовал взыскать с властей 1 млн рублей. Ранее пермяк подвергся уголовному преследованию, так как был подозреваемым в краже у одного из местных предпринимателей. Истец заявил, что его ограничивали в свободе передвижения, а его репутации был нанесен ущерб. По мнению мужчины, причиной того, что он попал под подозрение, стала его предыдущая судимость. Ответчик в лице представителя минфина просил требования не удовлетворять. По его словам, пермяк не предоставил никаких доказательств причиненного ему вреда. Суд в итоге встал на сторону истца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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