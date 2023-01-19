В США призвали перестать бояться ядерного удара из-за атаки на Крым

Директор Институт Джорджа Буша-младшего: США обязаны продолжать помогать Украине

19 января 2023 в 08:26 Размер текста - 17 +

США должны не бояться ядерной угрозы, пишет Дэвид Крамер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США должны перестать беспокоиться из-за поддержки Украины, боясь, будто Россия применит тактическое ядерное оружие. Об этом сообщает исполнительный директор Институт Джорджа Буша-младшего Дэвид Крамер. «Обеспокоенность по поводу эскалации, включая вероятность того, что [президент России Владимир] Путин отдаст приказ о применении тактического ядерного оружия, не должна удерживать нас от предоставления Украине помощи <…> для атаки на Крым», — пишет Дэвид Крамер в материале. Он подчеркивает, что Украине в настоящий момент нужна поддержка в виде вооружения, которое должно включать в себя танки, вертолеты, ПВО, беспилотники и не только. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия призывает Запад к максимальной сдержанности в ядерной сфере, пишет RT. Также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пояснил, что Россия сделает все, чтобы не допустить ядерную катастрофу, сообщает «Национальная служба новостей». США и другие страны Запада оказывают всевозможную поддержку Украине после начала спецоперации РФ на территории страны. Ранее The Washington Post писал, что в Киеве начали подготовку к ядерной войне. Сам президент РФ Владимир Путин говорил, что в мире нарастает угроза ядерной войны. Но он подчеркнул, что если Россия и будет его применять, то только как возможность ответно-встречного удара, в качестве защиты. Также авторы американского журнала The National Interest подчеркнули, что Путину не нужно ядерное оружие, чтобы победить Запад, у него для этого есть и другие инструменты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США должны перестать беспокоиться из-за поддержки Украины, боясь, будто Россия применит тактическое ядерное оружие. Об этом сообщает исполнительный директор Институт Джорджа Буша-младшего Дэвид Крамер. «Обеспокоенность по поводу эскалации, включая вероятность того, что [президент России Владимир] Путин отдаст приказ о применении тактического ядерного оружия, не должна удерживать нас от предоставления Украине помощи <…> для атаки на Крым», — пишет Дэвид Крамер в материале. Он подчеркивает, что Украине в настоящий момент нужна поддержка в виде вооружения, которое должно включать в себя танки, вертолеты, ПВО, беспилотники и не только. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия призывает Запад к максимальной сдержанности в ядерной сфере, пишет RT. Также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пояснил, что Россия сделает все, чтобы не допустить ядерную катастрофу, сообщает «Национальная служба новостей». США и другие страны Запада оказывают всевозможную поддержку Украине после начала спецоперации РФ на территории страны. Ранее The Washington Post писал, что в Киеве начали подготовку к ядерной войне. Сам президент РФ Владимир Путин говорил, что в мире нарастает угроза ядерной войны. Но он подчеркнул, что если Россия и будет его применять, то только как возможность ответно-встречного удара, в качестве защиты. Также авторы американского журнала The National Interest подчеркнули, что Путину не нужно ядерное оружие, чтобы победить Запад, у него для этого есть и другие инструменты.