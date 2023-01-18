Челябинскому химкомбинату дадут миллиард на снос двух заводов

19 января 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Работы предстоит выполнить до ноября 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Комбинат «Маяк» из Озерска (Челябинская область) выиграл тендеры госкорпорации «Росатом» общей стоимостью 959 млн рублей на снос цехов радиоактивного производства. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок. «Необходимо проведение работы по ликвидации здания 172 радиохимического завода ФГУП «ПО «Маяк». Срок исполнения: с момента заключения контракта до 29 ноября 2024 года», — отмечается в документации закупки. Сумма контракта по сносу здания 1951 года постройки составляет 854 млн рублей. Объект имеет высокое радиационное загрязнение, которое в несколько раз превышает допустимую среднечасовую мощность дозы. Пространство заражено несколькими радионуклидами: плутоний-239, америций-241, стронций-90, цезий-137. Второй тендер связан с ликвидацией здания 120/1 радиохимического завода. Сумма по контракту составит 105 млн рублей. Здание состоит из надземной и подземной частей: вентиляционных павильонов, четырех каньонов и коридора. В городе реализуют вторую программу реабилитацию территории. Первая действовала в период с 2008 по 2020 годы. Финал второй намечен на 2030 год.

Комбинат «Маяк» из Озерска (Челябинская область) выиграл тендеры госкорпорации «Росатом» общей стоимостью 959 млн рублей на снос цехов радиоактивного производства. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок. «Необходимо проведение работы по ликвидации здания 172 радиохимического завода ФГУП «ПО «Маяк». Срок исполнения: с момента заключения контракта до 29 ноября 2024 года», — отмечается в документации закупки. Сумма контракта по сносу здания 1951 года постройки составляет 854 млн рублей. Объект имеет высокое радиационное загрязнение, которое в несколько раз превышает допустимую среднечасовую мощность дозы. Пространство заражено несколькими радионуклидами: плутоний-239, америций-241, стронций-90, цезий-137. Второй тендер связан с ликвидацией здания 120/1 радиохимического завода. Сумма по контракту составит 105 млн рублей. Здание состоит из надземной и подземной частей: вентиляционных павильонов, четырех каньонов и коридора. В городе реализуют вторую программу реабилитацию территории. Первая действовала в период с 2008 по 2020 годы. Финал второй намечен на 2030 год.