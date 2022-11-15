В Озерске за миллиард рублей снесут два объекта градообразующего предприятия

На ПО «Маяк» реализуют новую федеральную программу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Росатом» выделил почти 1 млрд рублей на снос двух зданий химкомбината «Маяк», градообразующего предприятия Озерска (Челябинская область). Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок.

На ликвидацию здания №172 и благоустройство 8 253,3 кв. м. территории предприятия выделено 854 млн рублей. В этом объекте ранее хранились жидкие радиоактивные отходы. Еще 105 млн рублей будет потрачено на снос объекта 120/1 и благоустройство территории общей площадью 2 720,30 кв. м. В документах указано, что здание использовалось для приема и долговременного хранения высокоактивных растворов с 1951 по 1953 года. В пресс-службе завода «Маяк» telegram-каналу URA.RU « Челябинск, который смог » сообщили, что ликвидация зданий — плановые работы в рамках федеральной целевой программы по ядерной безопасности.

«Это уже вторая программа, которая будет действовать до 30 года. Первая была с 2008 года по 2020. В рамках программы проходит реабилитация территорий, которые раньше использовались под советский атомный проект. Ликвидации зданий входит в реабилитацию территории», — объяснила пресс-секретарь «Маяка» Надежда Жидкова.