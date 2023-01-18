В Тобольске (Тюменская область) возле крещенских купелей выстроились огромные очереди. Об этом горожане рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».
«Тоболяки пожаловались на огромные очереди у главной городской купели. Чтобы пройти к воде, нужно отстоять огромную очередь: до 20 минут и больше», — сообщает паблик «Типичный Тобольск».
В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «А что вы хотели, меры предосторожности, они и должны такие быть. Мало ли, лед провалится? И где вас потом ловить? Опять недовольны будете», — заявил Колек Палыч. «В этот день вся вода святая. Можно и в ванной окунуться, из крана воды набрать», — считает Александр Коваленко. «Смысл жаловаться? Не ходите, не стойте, не ждите, не купайтесь. И ворчать не придется», — считает Марина Покачева.
19 января православные жители Тюменской области отмечают праздник Крещение Господне. Во всех городах региона организованы купели. Также там можно набрать воду.
Жители Тобольска стоят в очередях, чтобы попасть к крещенским купелям
Паблик «Типичный Тобольск», соцсеть «ВКонтакте»
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В Тобольске (Тюменская область) возле крещенских купелей выстроились огромные очереди. Об этом горожане рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Тоболяки пожаловались на огромные очереди у главной городской купели. Чтобы пройти к воде, нужно отстоять огромную очередь: до 20 минут и больше», — сообщает паблик «Типичный Тобольск». В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «А что вы хотели, меры предосторожности, они и должны такие быть. Мало ли, лед провалится? И где вас потом ловить? Опять недовольны будете», — заявил Колек Палыч. «В этот день вся вода святая. Можно и в ванной окунуться, из крана воды набрать», — считает Александр Коваленко. «Смысл жаловаться? Не ходите, не стойте, не ждите, не купайтесь. И ворчать не придется», — считает Марина Покачева. 19 января православные жители Тюменской области отмечают праздник Крещение Господне. Во всех городах региона организованы купели. Также там можно набрать воду.