В Тюменской области отмечают праздник Крещение Господне Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) возле крещенских купелей выстроились огромные очереди. Об этом горожане рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Тоболяки пожаловались на огромные очереди у главной городской купели. Чтобы пройти к воде, нужно отстоять огромную очередь: до 20 минут и больше», — сообщает паблик «Типичный Тобольск».

В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «А что вы хотели, меры предосторожности, они и должны такие быть. Мало ли, лед провалится? И где вас потом ловить? Опять недовольны будете», — заявил Колек Палыч. «В этот день вся вода святая. Можно и в ванной окунуться, из крана воды набрать», — считает Александр Коваленко. «Смысл жаловаться? Не ходите, не стойте, не ждите, не купайтесь. И ворчать не придется», — считает Марина Покачева.

19 января православные жители Тюменской области отмечают праздник Крещение Господне. Во всех городах региона организованы купели. Также там можно набрать воду.