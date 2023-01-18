Титовский окунулся в купель на лодочной станции реки ПолуйФото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru
Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский прошел традиционный обряд очищения, окунувшись в крещенскую купель. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале.
«Традиционно окунулся в крещенскую купель. Это особое таинство, символ очищения и обновления», — поделился Титовский в сообщении.
Мэр поблагодарил спасателей, медицинских работников и всех, кто обеспечивает комфорт и безопасность во время обряда. Он уточнил, что до полуночи желающие могут окунуться в купель на лодочной станции реки Полуй.
Ранее URA.RU сообщало, что глава администрации Белоярского района ХМАО Сергей Маненков принял участие в традиционном крещенском купании. Он поделился, что совершает этот обряд уже в 23 раз.
Алексей Титовский поблагодарил всех, кто принимает участие в обеспечении безопасности во время обряда
Фото: telegram-канал Алексея Титовского
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Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский прошел традиционный обряд очищения, окунувшись в крещенскую купель. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале. «Традиционно окунулся в крещенскую купель. Это особое таинство, символ очищения и обновления», — поделился Титовский в сообщении. Мэр поблагодарил спасателей, медицинских работников и всех, кто обеспечивает комфорт и безопасность во время обряда. Он уточнил, что до полуночи желающие могут окунуться в купель на лодочной станции реки Полуй. Ранее URA.RU сообщало, что глава администрации Белоярского района ХМАО Сергей Маненков принял участие в традиционном крещенском купании. Он поделился, что совершает этот обряд уже в 23 раз.