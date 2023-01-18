Мэр из ЯНАО прошел обряд очищения. Фото

19 января 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Титовский окунулся в купель на лодочной станции реки Полуй Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский прошел традиционный обряд очищения, окунувшись в крещенскую купель. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале. «Традиционно окунулся в крещенскую купель. Это особое таинство, символ очищения и обновления», — поделился Титовский в сообщении. Мэр поблагодарил спасателей, медицинских работников и всех, кто обеспечивает комфорт и безопасность во время обряда. Он уточнил, что до полуночи желающие могут окунуться в купель на лодочной станции реки Полуй. Ранее URA.RU сообщало, что глава администрации Белоярского района ХМАО Сергей Маненков принял участие в традиционном крещенском купании. Он поделился, что совершает этот обряд уже в 23 раз. Алексей Титовский поблагодарил всех, кто принимает участие в обеспечении безопасности во время обряда Фото: telegram-канал Алексея Титовского

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский прошел традиционный обряд очищения, окунувшись в крещенскую купель. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале. «Традиционно окунулся в крещенскую купель. Это особое таинство, символ очищения и обновления», — поделился Титовский в сообщении. Мэр поблагодарил спасателей, медицинских работников и всех, кто обеспечивает комфорт и безопасность во время обряда. Он уточнил, что до полуночи желающие могут окунуться в купель на лодочной станции реки Полуй. Ранее URA.RU сообщало, что глава администрации Белоярского района ХМАО Сергей Маненков принял участие в традиционном крещенском купании. Он поделился, что совершает этот обряд уже в 23 раз.