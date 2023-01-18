18 января 2023

Мэр из ЯНАО прошел обряд очищения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сайт Минприроды России Заповедная Россия. Екатеринбург, титовский алексей
Титовский окунулся в купель на лодочной станции реки Полуй Фото:

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский прошел традиционный обряд очищения, окунувшись в крещенскую купель. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале.

«Традиционно окунулся в крещенскую купель. Это особое таинство, символ очищения и обновления», — поделился Титовский в сообщении.

Мэр поблагодарил спасателей, медицинских работников и всех, кто обеспечивает комфорт и безопасность во время обряда. Он уточнил, что до полуночи желающие могут окунуться в купель на лодочной станции реки Полуй.

Ранее URA.RU сообщало, что глава администрации Белоярского района ХМАО Сергей Маненков принял участие в традиционном крещенском купании. Он поделился, что совершает этот обряд уже в 23 раз.

Алексей Титовский поблагодарил всех, кто принимает участие в обеспечении безопасности во время обряда
Фото:

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Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский прошел традиционный обряд очищения, окунувшись в крещенскую купель. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале. «Традиционно окунулся в крещенскую купель. Это особое таинство, символ очищения и обновления», — поделился Титовский в сообщении. Мэр поблагодарил спасателей, медицинских работников и всех, кто обеспечивает комфорт и безопасность во время обряда. Он уточнил, что до полуночи желающие могут окунуться в купель на лодочной станции реки Полуй. Ранее URA.RU сообщало, что глава администрации Белоярского района ХМАО Сергей Маненков принял участие в традиционном крещенском купании. Он поделился, что совершает этот обряд уже в 23 раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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