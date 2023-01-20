Мошенники ограбили челябинку под предлогом спонсирования ВСУ

Мошенники убедили женщину, что она взяла кредит для спонсировала ВСУ и будет наказана Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Мошенники убедили жительницу Чебаркуля (Челябинская область) перевести им 200 тысяч рублей, чтобы не попасть под уголовное дело за спонсирование ВСУ. При этом женщина никого не спонсировала, но попалась на уловку злоумышленников, испугавшись ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Мошенник под видом полицейского предупредил ее об уголовной ответственности за спонсирование Вооруженных сил Украины и сказал, что от ее имени была подана заявка на кредит, а деньги переведены заграницу. После под предлогом аннулирования кредита подставной банковский служащий предложил потерпевшей взять новый займ. Женщина обратилась в банк, взяла новый кредит и перевела 200 тысяч рублей „доверенному лицу Центробанка“», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что об обмане челябинка поняла не сразу. После ее заявления было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 («Мошенничество»).

Сотрудники правоохранительных органов вновь напоминают южноуральцам быть внимательнее и не доверять сомнительным звонкам и сообщениям. Мошенники ежедневно совершенствуют своих преступные схемы и изучают способы влияния на человека. В случае звонка или сообщения от неизвестного человека полицейские советуют прервать разговор.