Врач назвала витамин, снижающий риск развития рака

Врач-эндокринолог Харитонова: витамин D помогает снизить риск развития рака
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Отсутствие витамина D является главным фактором развития бесплодия, рассказала Наталия Харитонова Фото:

Витамин D снижает риск развития рака, склероза и бесплодия у человека, а также ряда других отклонений. Об этом сообщила врач-эндокринолог высшей категории Наталия Харитонова.

«Витамин D регулирует уровень целого ряда гормонов, <…>, снижает риск развития рака, кожных болезней, заболеваний сердца и сосудов», — сказала Наталия Харитонова в интервью изданию Sport24. Она добавила, что дефицит витамина D является одной из главых причин развития бесплодия у мужчин и женщин.

Признаками отсутствие витамина D в организме выступают: частые заболевания простудой, снижение памяти и внимания, хроническая усталость, кариес на зубах, перепады настроения. Для правильной диагностики следует обратиться к терапевту.

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Витамин D снижает риск развития рака, склероза и бесплодия у человека, а также ряда других отклонений. Об этом сообщила врач-эндокринолог высшей категории Наталия Харитонова. «Витамин D регулирует уровень целого ряда гормонов, <…>, снижает риск развития рака, кожных болезней, заболеваний сердца и сосудов», — сказала Наталия Харитонова в интервью изданию Sport24. Она добавила, что дефицит витамина D является одной из главых причин развития бесплодия у мужчин и женщин. Признаками отсутствие витамина D в организме выступают: частые заболевания простудой, снижение памяти и внимания, хроническая усталость, кариес на зубах, перепады настроения. Для правильной диагностики следует обратиться к терапевту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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