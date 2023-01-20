В ХМАО закрывают зимники из-за потепления

В регионе ожидается потепление Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО, в связи с повышением температуры воздуха, с 12.00 21 января 2023 года вводятся ограничения на движение транспортных средств по двум зимникам. Информация размещена на официальном telegram-канале ГИБДД округа.

«В связи с повышением температуры воздуха с 12.00 21.01.23 ограничивается движение транспортных средств массой свыше 15 т по зимнику „п. Октябрьское — с. Большой Камень“. Также вводится ограничения по зимнику „г. Белоярский — с. Полноват“ для транспортных средств свыше 10 тонн», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Октябрьском районе (ХМАО) ввели ограничение движения по автозимнику «Большой Камень — Большие Леуши». В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха до −2 градусов, с 18:00 часов 20 января 2023 по зимней автомобильной дороге ограничивается движение транспортных средств массой свыше 15 тонн.