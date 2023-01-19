В ХМАО ограничили движение по зимнику из-за прогноза погоды

В ХМАО ограничили движение по зимнику в Октябрьском районе из-за возможного потепления

Движение по зимнику перекроют из-за потепления Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Октябрьском районе ввели ограничение движения по автозимнику «Большой Камень — Большие Леуши». Официальный telegram-канал ГИБДД округа сообщает, что с 18:00 20 января из-за прогнозируемого повышения температуры воздуха движение транспорта массой больше 15 тонн будет запрещено.

«В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха до −2 градусов, с 18:00 часов 20 января 2023 ограничивается движение транспортных средств массой свыше 15 тонн по зимней автомобильной дороге „село Большой Камень — поселок Большие Леуши“ в Октябрьском районе», — сообщается в публикации.

В сообщении не указано время ограничение движения. Сроки могут меняться в зависимости от температуры воздуха.