19 января 2023

В ХМАО ограничили движение по зимнику из-за прогноза погоды

В ХМАО ограничили движение по зимнику в Октябрьском районе из-за возможного потепления
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
Движение по зимнику перекроют из-за потепления Фото:

В Октябрьском районе ввели ограничение движения по автозимнику «Большой Камень — Большие Леуши». Официальный telegram-канал ГИБДД округа сообщает, что с 18:00 20 января из-за прогнозируемого повышения температуры воздуха движение транспорта массой больше 15 тонн будет запрещено.

«В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха до −2 градусов, с 18:00 часов 20 января 2023 ограничивается движение транспортных средств массой свыше 15 тонн по зимней автомобильной дороге „село Большой Камень — поселок Большие Леуши“ в Октябрьском районе», — сообщается в публикации.

В сообщении не указано время ограничение движения. Сроки могут меняться в зависимости от температуры воздуха.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Октябрьском районе ввели ограничение движения по автозимнику «Большой Камень — Большие Леуши». Официальный telegram-канал ГИБДД округа сообщает, что с 18:00 20 января из-за прогнозируемого повышения температуры воздуха движение транспорта массой больше 15 тонн будет запрещено. «В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха до −2 градусов, с 18:00 часов 20 января 2023 ограничивается движение транспортных средств массой свыше 15 тонн по зимней автомобильной дороге „село Большой Камень — поселок Большие Леуши“ в Октябрьском районе», — сообщается в публикации. В сообщении не указано время ограничение движения. Сроки могут меняться в зависимости от температуры воздуха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...