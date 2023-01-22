22 января 2023
21 января 2023

Среди свердловчан все чаще ищут сотрудников со знанием китайского языка

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-Китайский форум малого и среднего бизнеса, в преддверии саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск, смартфон, иероглифы, китайцы, сотовый телефон, китайский язык
Востребованность китайского языка в Свердловской области растет

В Свердловской области количество вакансий, для которых требуется знание китайского языка, за год выросло на 41%. К такому выводу пришли в компании Head Hunter, проводившей исследование. Результаты есть в распоряжении URA.RU.

«Чаще всего такое требование встречается в сфере транспорта и логистики (42%), продаж (28%) и производства (16%). Средняя заработная плата, которую компании готовы предложить специалистам со знанием китайского языка, составляет 77 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

При этом количество вакансий для тех, кто знает английский, за год сократилось на 13%, но этот язык все равно остается в числе востребованных на рынке. В топе вакансий, в которых требуется знание китайского языка, начальник управления по закупкам (от 200 тысяч рублей), специалист со знанием китайского (логист) — от 50 до 200 тысяч рублей, специалист со знанием китайского и английского языков (от 70 до 140 тысяч рублей).

Ранее URA.RU сообщало о результатах другого исследования — на вредные привычки у 45% жителей Свердловской области в месяц уходит примерно пять тысяч рублей. Еще у 13% — от 6 до 15 тысяч рублей.

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В Свердловской области количество вакансий, для которых требуется знание китайского языка, за год выросло на 41%. К такому выводу пришли в компании Head Hunter, проводившей исследование. Результаты есть в распоряжении URA.RU. «Чаще всего такое требование встречается в сфере транспорта и логистики (42%), продаж (28%) и производства (16%). Средняя заработная плата, которую компании готовы предложить специалистам со знанием китайского языка, составляет 77 тысяч рублей», — говорится в исследовании. При этом количество вакансий для тех, кто знает английский, за год сократилось на 13%, но этот язык все равно остается в числе востребованных на рынке. В топе вакансий, в которых требуется знание китайского языка, начальник управления по закупкам (от 200 тысяч рублей), специалист со знанием китайского (логист) — от 50 до 200 тысяч рублей, специалист со знанием китайского и английского языков (от 70 до 140 тысяч рублей). Ранее URA.RU сообщало о результатах другого исследования — на вредные привычки у 45% жителей Свердловской области в месяц уходит примерно пять тысяч рублей. Еще у 13% — от 6 до 15 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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